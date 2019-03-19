'Bir daha şampiyon filan olamaz'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Gazetesi Spor Konseyi, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
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İşte Mehmet Aslan, İbrahim Seten, Güntekin Onay ve Uğur Meleke'nin değerlendirmeleri...
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GÜNTEKİN ONAY:
G.SARAY, 3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASINI ALDI
G.SARAY, ‘spin atarak’ uçurumun kenarından döndü. Bursa’daki bu geri dönüş 3 puandan daha fazlasını getirecektir. Ancak hâlâ ipler ellerinde değil. Fatih Terim’in özgüveni, camianın büyüklüğü tabii ki bir avantaj getirse de F.Bahçe, Konya ve Rize deplasmanları var. İç sahada da Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak. Şunu söylemek zor değil. G.Saray, bu 5 zor maçı da kazanırsa şampiyon olur.
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BAŞAKŞEHiR iÇiN KONYA VE BEŞiKTAŞ ÇOK ÖNEMLi
LIVERPOOL’UN 6 haftada 8 puan kaybettiğini söylemiştim. Şampiyonluk büyük bir baskı. Kaldırmak kolay değil. Başakşehir’in bundan sonra 8 zor maçı. Üst üste 2-3 galibiyet son düzlükte büyük avantaj için yeterli olabilir. Başakşehir, Konya ve Beşiktaş maçlarından birini kaybedip G.Saray da bu süreci hatasız geçerse ibre G.Saray’a döner.
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KOÇ’UN KAMPANYASINA KATILIM ÇOK OLUR AMA...
F.BAHÇE taraftarı hep takıma sahip çıktı. Bağış kampanyasına katılım beklenen düzeyde olur mu? Öngörebilmek için çok erken. ‘1 Milyon Üye’ kampanyası hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştı. Fenerbahçeli iş insanlarının katkıları burada çok önemli.
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BEŞiKTAŞ CAMiASININ DESTEĞi ÖNEMLi
FİKRET Orman, zeki ve pragmatik bir başkan. Daha önce çok zor günleri aşmayı başardı. Önemli olan Beşiktaş camiasının kendisine gereken desteği vermesi. Bu desteği arkasına alırsa bu zor durumdan çıkabilir. Orman’ın mutlaka bir stratejisi vardır diye düşünüyorum. Aksi takdirde kendisini ve Beşiktaş’ı zor günler bekliyor.
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MiLLi TAKIM KADROSUNDA TARTIŞILACAK iSiMLER VAR
TABİİ ki üzerine çok tartışılacak isimler var. Başta Şenol Güneş hocanın kendi takımında hiç oynatmadığı Oğuzhan olmak üzere... Grup maçlarına favori çıktığımız 2 maçı 3 puanla geçmek üzerine bazı tecrübeli isimleri çağırmış olması normal. Arnavutluk ve Moldova’yı 6 puanla geçersek zaman ve kamuoyu nezdinde güven kazanacaktır. Bu kadronun açıklaması bu.
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MOLDOVA’YI HER KOŞULDA YENERiZ
NEDEN olmasın? Arnavutluk deplasmanı kolay değil. Güçlenen ve yurt dışında oynayan kaliteli isimlerden kurulu bir Arnavutluk var. Ancak akılcı bir oyunla kazanabiliriz. Moldova’yı her koşulda 3 puanla geçeriz diye düşünüyorum.
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İBRAHİM SETEN :
G.SARAY EN KRiTiK ViRAJI ALDI ŞANSI YÜZDE 49
Başakşehir'in 8-1 kazanacağı Kayseri maçında beraberliği son saniyede kurtarmasına bakarsak, Galatasaray’ın çok da iyi oynamadığı maçta kazanması tabii ki büyük olaydır.. Kesinlikle şampiyonluk açısından en kritik virajı almayı başardılar ve şanslarını yüzde 49 olarak görüyorum.
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BAŞAKŞEHiR BUNU DA KAYBEDERSE BiR DAHA ŞAMPiYON FiLAN OLAMAZ
Başakşehir'in oynadığı öz güvenli futbola bakarsak ayaklarının titreme ihtimalini düşük görüyorum. Son 8 haftada her maç çetin geçer. Ama Başakşehir gerçekten rakibine hükmeden bir top oynuyor.. Kayseri’yi de perişan ettiler.. Tabii ki şans da önemli, girmeyince girmiyor arkadaş.. G.Saray 8’de 8 yapamazsa şampiyon olamaz, bence stres onlara daha yakın. Başakşehir bu avantajı kaybederse bir daha şampiyon filan olamaz..
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ALi KOÇ 100 MiLYON DOLAR VERDi SIRA FENERBAHÇE CAMiASINDA
Bu tür kampanyalarda en önemli kriter güvendir. Toplanan paranın doğru amaçlar için kullanılması şart. Cebinden kulübe 100 milyon dolara yakın destek olmuş Ali Koç için F.Bahçe camiasının elini cebine atması kadar normal bir durum olamaz. Camia ile başkan arasında gerekli güven köprüsü var ve bence çok büyük bir rakama ulaşılacaktır. Gönül ister ki bu şekilde para toplanmasın ama demek ki başka çare yok.
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ORMAN, SEBA iLE BiRLiKTE EN BAŞARILI BAŞKANLARDAN BiRiDiR
Abartmayın... Fikret Orman, Süleyman Seba ile birlikte Beşiktaş’ın en başarılı başkanlarından biridir. Para yok diyoruz da; F.Bahçe’ye bakın, onlar da taraftardan bağış toplamaya hazırlanıyor. G.Saray da parlak durumda değil.. Bu kadar yüksek faizle banka borcu olan kulüplerin para krizi yaşaması normal.. Beşiktaş büyük kulüptür, bu krizi de atlatır. Orman’ın adaylıktan çekilmek gibi bir hata yapması söz konusu olamaz.. Gene seçilir ve daha akılcı para politikaları uygular umarım.
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ARDA VE CANER’i DE ALACAKTI, FORM DURUMLARINI YETERLi GöRMEDi
Şenol Güneş’le görüştüm; kimi, niye kadroya aldığını biliyorum.. Kriteri performans.. Arda ve Caner’i de alacaktı ama form durumlarını yeterli bulmadı.. Emre’nin seçilmesine özellikle sevindim. Bu yaşta bu performansın ödüllendirilmesi lazımdı. Hocanın kafasında çok önemli projeler var. 4 yıl bunları hayata geçirmek için yeterli bir süre. Umarım defans tandemini Merih-Ozan’a emanet ettiğimiz bir milli takıma en kısa sürede kavuşuruz.
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FiNALLERE KATILMAK iSTiYORSAK EN AZ 4 PUAN ALMALIYIZ
Sandığınız kadar kolay değil ama finallere katılmak istiyorsak 6, en kötü 4 puanı bulmak zorundayız. Bu 2 maçta kaybedilecek her puanı Fransa ve İzlanda karşısında telafi etmek durumundayız. Arnavutluk zor deplasman, oradan 3 puan alırsak çok büyük avantaj sağlarız
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MEHMET ARSLAN:
G.SARAYLILAR ‘BU TAKIM 8’DE 8 YAPAR’ DiYEMiYOR
G.SARAY’ı izlediğinizde, “Evet işte bu...” diyerek bir coşkuya kapılamıyorsunuz. Sorun şu anda oluşan 6 puanlık farkta değil. Sahip olamadıkları o coşkuda. Elbette Galatasaray puan farkını indirdi ve umutlarını yükseltti. Ama elinizi vicdanınıza koyun; en fanatik Galatasaraylı bile bundan sonra “8’de 8 yaparız” diyebiliyor mu? Hayır. O zaman Galatasaray, Başakşehir’i ancak takip edebilir. Şampiyonluğu Galatasaray kazanmaz, Başakşehir kaybeder ancak.
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BAŞAKŞEHiRLiLER’iN AYAKLARI TiTRiYOR TABii Ki...
KAYSERİ karşısındaki puan kayıpları kelimenin tam anlamıyla şanssızlık. Ama kalan 24 puanın 19’unu kazandıklarında ipi göğüsleyecekler. Mutlaka Abdullah Avcı’nın da bir matematiği vardır. Ama Kayseri ve Erzurum maçlarındaki puan kayıpları o matematiğin içinde yer almıyordu. Ayakları titriyor tabii ki. Ama bunun nedeni Galatasaray’ın güçlü gelişi değil, Başakşehir’in performansı.
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ALi KOÇ TÜM F.BAHÇELiLERi SORUNA SAHiP ÇIKMAYA DAVET EDiYOR
F.BAHÇE kadar kenetlenen ve ortaya muhteşem bir güç çıkaran bir camia görmedim. Bunu kaç kez test ettiler ve hep başardılar. Ali Koç’un bu kampanya ile kulübü mali dar boğazdan çıkarma düşüncesi taşıdığına inanmıyorum. Yaptığı hamlenin daha çok sosyolojik olduğunu düşünüyorum. Tüm F.Bahçelileri soruna sahip çıkmaya ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor. Finansal problemleri çözmekten öte, belki nakit açısından bir kolaylık sağlayacak. Ama daha da önemlisi tüm camiayı ortak bir paydada toplayacak.
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ÇEKiLME iMKANI OLURSA ORMAN BUNA ‘HAYIR’ DEMEZ
YANILMIYORSAM kasım ayıydı; Orman ‘küçülme’den söz etmişti. Beşiktaş küçülmeye (ekonomik anlamda) devam edecek. Futbolcu ve antrenör maaşları minimuma inecek. Bunu kabullenenler kalacak, diğerleri ile yollar ayrılacak. Güçlü bir başkan adayının varlığı Orman’ı iki şekilde rahatlatacak. Kaybederse gidecek, kazanırsa daha güçlü dönecek. Hislerim bana çekilmenin imkanı oluşsa Orman’ın buna hayır demeyeceğini söylüyor.
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İNŞALLAH ARDA TURAN DA MiLLi TAKIMIN BiR PARÇASI OLUR
Şenol Güneş, milli takımla birlikte futbolda bir toplumsal barışın temellerini atmalı. Hepimiz her alanda ayrışmaya başladık. Oysa bizi mutlu edecek ve hepimizin etrafında birleşeceği bir takımımız var. Burak’ı yeniden milli takıma çağırmasına çok sevindim. Emre’yi de. İnşallah Arda da bu takımın bir parçası olur. Ve inşallah bu takım çok başarılı olur. Milli takım başarılı olursa, herkes kazanır.
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ARNAVUTLUK VE MOLDOVA’YI YENERiZ AMA ASIL RAKiPLER BAŞKA
ELBETTE çıkarır. Bundan en küçük bir endişem bile yok. Kaldı ki Arnavutluk’u hiç de küçümsemeyelim. Çok sert bir takım. Ama asıl rakibimiz İzlanda ve Fransa olacak.
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UĞUR MELEKE:
BAŞAKŞEHiR HÂLÂ FAVORi AMA G.SARAY DA YARIŞTA
İNGİLİZLER bile PSG’nin Manchester’a elenmesini logonun kazanma alışkanlığı ile açıklıyor. Sahada yalnızca oyuncular ve teknik adamlar mücadele etmez, armalar da koşar bazen! Son 22 sezonda Beşiktaş’ın 4, F.Bahçe’nin 6, Fatih Terim’inse 7 şampiyonluğu var. Terim’in bu ligde hep bir zirve yarışı yapma alışkanlığı, G.Saray’ın da genetik olarak son düzlük becerisi var. Bursa’daki dönüşü böyle açıklayabiliriz. Başakşehir hâlâ favori ama G.Saray da yarışın içinde.
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BU SEZON SÜPER LiG ÜÇ DEVRE OYNANIYOR!
BU sezon lig üç devre olarak oynanıyor adeta. İlk devreyi Başakşehir 6 puan önde kapamıştı, 3 haftalık ara oldu sonra. İkinci devreyi (yani 26’ncı haftayı da) 6 puan önde kapadı. Şimdi de 1 haftalık bir ara var. Puan farkı aynı. Kayseri’nin Hikmet Karaman sonrası çizgisini biliyoruz: Fenerbahçe’yi haklarıyla yendiler. Beşiktaş’ı da ellerinden kaçırdılar. Kayseri Beşiktaş maçında şut istatistiği 1410 Kayseri lehineydi. Başakşehir, aynı Kayseri’ye 34 şut attı! Yani ben Başakşehir’in çizgisinde bir değişiklik görmedim doğrusu.
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COMOLLi VE BANKAMATiK MEMURU FUTBOLCULARI...
Ali Koç’un başkan seçildiği 4 Haziran günü bunun Türk futbolu için önemli bir şans olduğunu düşünüyordum doğrusu. Ama geride kalan 9 ayda hayal kırıklığı yaşattı ona güvenenlere. Sezon başında Comolli’nin imza attırdığı 11 oyuncunun tek bir tanesi bile Rize’ye karşı 11’de değildi. 7’si kadro dışıydı. Ve Comolli’nin artı bu bankamatik memuru futbolcuların, Benzia’nın Slimani’nin filan maaşını taraftar ödeyecek öyle mi bağış yoluyla? Ben bu planda tek doz bile vizyon göremiyorum.
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SON 365 GÜNDE TAKIMIN iÇi BOŞALTILDI
BEŞİKTAŞ 2015’te Ba, Ersan, Atınç’ı 27 milyon Euro’ya satmış, 13 harcamış. 2016’da Sosa, Töre, Kerim’i 14’e satmış, 14 harcamış. 2017’de Cenk, Marcelo, Beck’i 34’e satmış, 12 harcamış. 2018’de Fabri, Tosic, Mitrovic, Tolgay, Babel’i 19’a satmış, 5 harcamış. Beşiktaş 4 yıldır alıcı değil satıcı. Özellikle son 365 günde ‘adı konmamış bir feda sezonu’ yaşandı, takımın içi boşaltıldı. Ve şimdi ortada hem daha zayıf bir takım, hem de daha fazla borç var öyle mi? Daha zayıf bir takımla daha fazla gelir nasıl yaratabilirsiniz ki?..
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OĞUZHAN NEDEN MiLLi TAKIMA ÇAĞRILDI?
GÖKHAN, Emre ve Burak kulüp performanslarıyla bu daveti analarının ak sütü gibi hak ettiler; tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok o konuda. Ancak kamuoyunun genelinde bir Oğuzhan soru işareti oluştu: Beşiktaş, Göztepe’ye karşı 1-0 galipken, 90. dakikada Oğuzhan’ı vakit öldürmek için oyuna sokan kişi Güneş değil miydi? Peki aynı Güneş, Oğuzhan’ı nasıl milli kadroya davet etti ki? Ayrıca Başakşehir’den yediği gollerden sonra formayı Okan’a kaptıran ve 1 aydır yedek oturan Muhammet Şengezer’in kendisi bile şaşırmıştır herhalde milli takıma çağırıldığına!
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SAKIN KENDiMiZi DEV AYNASINDA GÖRMEYELiM
FIFA sıralamasında biz 41’inciyiz, Arnavutluk 61’inci. Aramızda dramatik bir fark yok. Rusya 2018 elemelerini de onlar grubunda 3., biz 4. olarak bitirip evlerimize döndük. Yani kendimizi dev aynasında görmek anlamsız. Bizim her ne kadar esas rakiplerimiz Fransa ve İzlanda’ysa da, Arnavutluk deplasmanı da grubun en kritik maçlarından biri. Moldova bir mecburiyet. Ancak Arnavutluk galibiyeti harika olur.
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Şenol Güneş basın toplantısında Arda Turan hakkında bu açıklamaları yapmıştı...