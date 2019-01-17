Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev çalım! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ryan Babel ile yollarını arayan ve sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile anlaştığı iddia edildi.
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Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar rotasını Almanya'ya çevirdi.
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Sezon başında da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Yevhen Konoplyanka için girişimlerini yeniden hızlandıran Beşiktaş yönetiminin, Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bir süredir F.Bahçe'nin de gündeminde olan Konoplyanka hakkında Ukrayna'da yaşayan FIFA Menajeri Alaaddin Güven Memiş flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı:
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TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR
Konoplyanka, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli oyuncular arasında. Dinipro'dan ayrıldıktan sonra adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anıldı. Babası Olec Türkiye'yi çok seviyor. Oğlunun üst seviyede futbol oynamasını istediğinden dolayı onun için takım fark etmiyor. Konoplyanka'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu. Konoplyanka, Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaştı; son söz kulüplerde." Konoplyanka'nın bonuslarla birlikte senelik 3.2 milyon euro kazanacağı, resmi açıklamanın Akhisar maçı sonrası yapılacağı ifade edildi.
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335 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Kariyeri boyunca kulüp bazında 335 resmi maçta forma giyen Konoplyanka, rakip fileleri 66 kez havalandırırken, 55 de asist yaptı. Toplam 111 gole direkt olarak katkıda bulunan Ukraynalı oyuncu, toplam 37 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konoplyanka bu sezon başında yaşadığı kasık kas yırtılması nedeniyle 1 aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.
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NBA'de gecenin oyuncusu Kyrie Irwing!
NBA'de Doğu Konferansı'nın en güçlü iki takımını karşı karşıya getiren maçta, gülen taraf 117-108'lik skorla Boston Celtics oldu. Konferans lideri Toronto Raptors'u TD Garden'da ağırlayan Celtics'te, gecenin yıldızı 27 sayı, 5 ribaunt ve 18 asist üreten Kyrie Irwing oldu.