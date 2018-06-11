Beşiktaş'ta 3 transfer birden

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş yabancı transferinde gözünü Roma'ya çevirdi. Bu sezon bütçesini ekonomik olarak kullanmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticiler gözünü İtalyan kulübünün yıldızlarına dikti.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Gelecek sezonun planlarını şekillendirmeye çalışan Beşiktaş'ın rotası Roma oldu
Foto: AJANSLAR
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Daha önce stoper Jesus ve kanat oynucusu Gerson için kiralama teklifinde bulunan Beşiktaşlı bu kez de listesine Karsdorp'u da aldı.
Foto: AJANSLAR
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GELECEĞİ OLAN BİR FUTBOLCU
İtalyan ekibinde sağ bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon ancak 1 maçta oynadı. Ancak geleceği olan bir futbolcu olarak görülmesi Kartal'ın iştahını kabarttı.
Foto: AJANSLAR
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ROMA'YA TEKLİF YAPILDIBeşiktaş Yönetimi'nin Jesus, Gerson ve Karsdorp'u kiralamak istediği ve Roma'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Roma'nın vereceği cevap ise merakla beklenmeye başladı.
Foto: AJANSLAR
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Jesus daha çok şans buldu
Beşiktaş Yönetimi'nin istediği 3 oyuncudan Jesus takımda oynamasına rağmen Gerson bazı maçlarda şans bulabildi. Karsdorp ise Roma'da 1 maç dışında forma şansı bulamadı.
Foto: AJANSLAR
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İSTİKBAL VAAT EDİYOR
Roma'nın genç oyuncusu Rick Karsdorp, gelceğin yıldızları arasında gösteriliyor. İtalyan ekibi geçtiğimiz yıl Hollandalı futbolcu için 14 milyon Euro bonservis ödemişti. (Takvim)
Foto: AJANSLAR
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Neymar yine boş geçmedi, zirveye bir adım daha yaklaştı! Hazırlık maçında Avusturya'yı 3-0 yenen Brezilya'da, yıldız oyuncu Neymar takımının 2. golünü kaydetti ve toplamda 55 gole ulaştı. Neymar'ın golünü izlemek için videoya tıklayınız...