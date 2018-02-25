Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi nefes kesti! İşte maçtan kare kare önemli anlar...
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
1 / 32
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken maç içinde ve tribünlerde dikkat çekici olaylar yaşandı.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
2 / 32
Maç öncesi dostane bir görüntü vardı. Mücadede oyuncular ve teknik adamlar saha içinde samimi görüntüler verdiler. Aykut Kocaman ve Şenol Güneş maç öncesinde tokalaşarak birbirlerine başarılar dilediler. Mücadele başladıktan sonra ise işler değişti...
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
3 / 32
Fenerbahçe'nin gol atması sonrasında Cüneyt Çakır'ın kararları, kulübede gerilimin artmasına sebep oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş yedek kulübeleri ilk yarıda birbirlerine girdiler.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
4 / 32
Fenerbahçe’nin başkan adayı Ali Koç Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için Vodafone Park’ta yerini aldı. Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da takip ediyor. Maç başlamadan önce tribünde yerini alan Ali Koç’u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. İkili birbirine sarıldıktan sonra kısa süre sohbet etti.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
5 / 32
Fernandao'nun 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin bulunduğu tribüne doğru giderek böyle sevindiler. Bu gol sevinci Beşiktaş taraftarını çileden çıkadı.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
6 / 32
Fenerbahçe’nin 8. dakikada Fernandao ile bulduğu gol sonrasında tribünlerden atılan cisimler sonrasında Mehmet Topal’ın kafası yarıldı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde dakikalar 8’i gösterirken sarı-lacivertli ekip Fernandao’nun attığı golle 1-0 öne geçerken, gol sevinci sırasında tribünlerden atılan yabancı maddeler Mehmet Topal’ın kafasına isabet etti. Tecrübeli oyuncu uzun süre yerde kalırken, kafasının yarıldığı belirlendi. Fenerbahçe sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Mehmet Topal oyuna devam etti.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
7 / 32
Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı yaşadığı sakatlık sonrası yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı. Süper Lig’de oynana Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 32. dakikasında sakatlık yaşayan İsmail Köybaşı yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı. 3 maç aradan sonra Hasan Ali Kaldırım’ın kart cezalısından dolayı ilk 11’e dönen ve 32. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Şener Özbayraklı’ya bırakan İsmail Köybaşı derbinin sadece ilk bölümünde yer almış oldu.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
8 / 32
Bayen Münih hezimetinde oyundan erken atılarak tepkileri üzerine çeken Domagoj Vida, dev derbide attığı golle takımını ateşledi. Hırvat stoper attığı bu golle taraftarının gönlünü aldı ve kaybettiği güveni geri kazandı.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
9 / 32
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbol ve attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla 3-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı ortaya koyduğu futbol ve attığı 2 golle Ricardo Quaresma oldu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli yıldız, bu kez sakin tavırları ve etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. 77. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan ve çaprazdan yaptığı müthiş şutla skoru 2-1'e getiren Quaresma, 90+4'te yine Negredo'nun pasıyla farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Quaresma'nın attığı bu golle Beşiktaş, rakibini de ikili averajda geçti ve ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirmesini sağladı.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
10 / 32
Maç sonunda ise dikkat çekici bir olay yaşandı. Vodafone Park Stadı'nda mücadele sonrasında "Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu" şarkısı çalındı. Siyah-beyazlılar 3-1 yendikleri rakibine şarkılı gönderme yaptı. Mücadelenin yıldızı Ricardo Quaresma ise 3'lü çektirdi.
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
11 / 32
Aykut Kocaman Şenol Güneş ile ilgili sorulara yanıt verdi. İzlemek için videoya tıklayınız...
Foto: Ajanslar, Hürriyet
SON GÜNCELLEME
12 / 32
"Kendimden utanıyorum" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-1'lik galibiyeti yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...