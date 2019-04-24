Belli oldu! İstatistiklere göre şampiyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şimdi Galatasaraylı taraftarlarının aklındaki soru, sarı kırmızılı takım mutlu sona ulaşabilir mi?
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Tarihteki örneklerine bakıldığında, bu ihtimalin hayli kuvvetli olduğu görülüyor. Sarı-Kırmızılılar, son 5 haftaya lider girdiği 10 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.
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Aynı viraja ikinci sırada girdiği 8 sezonda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Çarpıcı detay ise Galatasaray'ın son 5 haftaya ikinci sırada girdiği son 3 yarıştan da galip ayrılması.
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Başakşehir ile Galatasaray'ın geçen sezon girdiği yarış da bir hayli ilginç. Fikstür bu sezona oldukça benziyor.
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Sarı kırmızılılar, yine Başakşehir ve Beşiktaş'ı son 6 haftada kendi evinde ağırlayıp tüm karşılaşmaları kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.
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Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index sitesi, Spor Toto Süper Lig'de 29 hafta sonu itibariyla şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sıralamaları belirlenirken, ligi üst sıralarda bitirmeye çalışan Fenerbahçe'nin de hangi puanla tamamlayacağı duyuruldu.
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Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index'in, Süper Lig'in geride kalan 29 haftalık bölümünden yola çıkarak belirlediği sıralama ve puan durumu şöyle:
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1 - Medipol Başakşehir: 72 puan - % 82.8 şampiyonluk oranı
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2- Galatasaray: 67 puan - % 13.9 şampiyonluk oranı
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3- Beşiktaş: 66 puan - % 3.3 şampiyonluk oranı
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4- Trabzonspor: 59 puan
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5- Antalyaspor: 46 puan
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6- Aytemiz Alanyaspor: 46 puan
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7- Yeni Malatyaspor 45 puan
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8- Çaykur Rizespor 44 puan
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9- Atiker Konyaspor 43 puan
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10- Kasımpaşa 43 puan
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11- Kayserispor 43 puan
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12- Fenerbahçe 41 puan
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13- Ankaragücü 40 puan
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14- Sivasspor 40 puan
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15- Bursaspor 35 puan
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16- Erzurumspor 33 puan
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17- Göztepe 32 puan
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18 - Akhisarspor 29 puan
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"Takımımın vazgeçmemesi hepimizi mutlu etti"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...