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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24 Nisan 2019 - 11:19,

Belli oldu! İstatistiklere göre şampiyon...

Süper Lig’de bitime 5 hafta kala lider Medipol Başakşehir’le ikinci sıradaki Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e düşmüş durumda.

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Şimdi Galatasaraylı taraftarlarının aklındaki soru, sarı kırmızılı takım mutlu sona ulaşabilir mi?

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Tarihteki örneklerine bakıldığında, bu ihtimalin hayli kuvvetli olduğu görülüyor. Sarı-Kırmızılılar, son 5 haftaya lider girdiği 10 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.

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Aynı viraja ikinci sırada girdiği 8 sezonda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Çarpıcı detay ise Galatasaray'ın son 5 haftaya ikinci sırada girdiği son 3 yarıştan da galip ayrılması.

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Başakşehir ile Galatasaray'ın geçen sezon girdiği yarış da bir hayli ilginç. Fikstür bu sezona oldukça benziyor.

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Sarı kırmızılılar, yine Başakşehir ve Beşiktaş'ı son 6 haftada kendi evinde ağırlayıp tüm karşılaşmaları kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.

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Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index sitesi, Spor Toto Süper Lig'de 29 hafta sonu itibariyla şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sıralamaları belirlenirken, ligi üst sıralarda bitirmeye çalışan Fenerbahçe'nin de hangi puanla tamamlayacağı duyuruldu.

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Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index'in, Süper Lig'in geride kalan 29 haftalık bölümünden yola çıkarak belirlediği sıralama ve puan durumu şöyle:

9/281 - Medipol Başakşehir: 72 puan - % 82.8 şampiyonluk oranı

1 - Medipol Başakşehir: 72 puan - % 82.8 şampiyonluk oranı

10/282- Galatasaray: 67 puan - % 13.9 şampiyonluk oranı

2- Galatasaray: 67 puan - % 13.9 şampiyonluk oranı

11/283- Beşiktaş: 66 puan - % 3.3 şampiyonluk oranı

3- Beşiktaş: 66 puan - % 3.3 şampiyonluk oranı

12/284- Trabzonspor: 59 puan

4- Trabzonspor: 59 puan

13/285- Antalyaspor: 46 puan

5- Antalyaspor: 46 puan

14/286- Aytemiz Alanyaspor: 46 puan

6- Aytemiz Alanyaspor: 46 puan

15/287- Yeni Malatyaspor 45 puan

7- Yeni Malatyaspor 45 puan

16/288- Çaykur Rizespor 44 puan

8- Çaykur Rizespor 44 puan

17/289- Atiker Konyaspor 43 puan

9- Atiker Konyaspor 43 puan

18/2810- Kasımpaşa 43 puan

10- Kasımpaşa 43 puan

19/2811- Kayserispor 43 puan

11- Kayserispor 43 puan

20/2812- Fenerbahçe 41 puan

12- Fenerbahçe 41 puan

21/2813- Ankaragücü 40 puan

13- Ankaragücü 40 puan

22/2814- Sivasspor 40 puan

14- Sivasspor 40 puan

23/2815- Bursaspor 35 puan

15- Bursaspor 35 puan

24/2816- Erzurumspor 33 puan

16- Erzurumspor 33 puan

25/2817- Göztepe 32 puan

17- Göztepe 32 puan

26/2818 - Akhisarspor 29 puan

18 - Akhisarspor 29 puan

27/28

"Takımımın vazgeçmemesi hepimizi mutlu etti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

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