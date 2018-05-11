Fenerbahçeli futbolcudan Aykut Kocaman'a sitem

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Marca'ya verdiği röportajda teknik direktör Aykut Kocaman'a sitem etti.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'ya çok özel bir röportaj verdi. İşte Kameni'nin Türkiye'deki yaşamı ve kariyerine ilişkin birbirinden çarpıcı açıklamaları:
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Türkiye'de işler nasıl gidiyor?
"13 yıl İspanya'da yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmek büyük bir değişiklik oldu. Fakat böylesine büyük bir kulübün parçası olmaktan ötürü çok mutluyum.Açıkçası oynamak beni mutlu eder. Ancak bu mümkün olmadı. Umarım sezonun bitişiyle beraber her şey değişir."
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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"Volkan Demirel sezona kötü başlamıştı ve o dönemde üst üste 6 maç oynama şansı buldum. Ama teknik direktörümüz Aykut Kocaman, hiç maç kaybetmememize rağmen bir günde benden formayı aldı. Bu biraz tuhaf bir durumdu ama 2002'den beri Fenerbahçe'de olan Volkan'ın bu takımdaki ağırlığını biliyorum."
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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"Dürüst olmak gerekirse bu kadar az oynamayı beklemiyordum. Bu durum beni çok kötü etkiledi. Futbolun rekabet olduğunun farkındayım ama burada sağlıklı bir rekabet yok. Volkan kaptan ve bu, onun için ciddi bir referans."
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Volkan'la ilişkin iyi mi?
"Evet, ben meslektaşlarıma saygı duyan ve neşeyle çalışan bir insanım. Benim az oynamamda onun bir kabahati yok. Seçimi yapan teknik direktör. Nedensiz bir şekilde forma giyemediğim zaman takımdan ayrılmayı düşünmüştüm. Çünkü kimse bana neden oynamadığım hakkında bir şey söylemedi."
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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"Şu an iki yıl daha kontratım var ve bu noktada kulübün de ne diyeceği önemli. Ama takımdan ayrılmayı düşündüğümü itiraf etmeliyim."
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Malaga'yla 2. Lig'de oynar mısın?
"Evet, bu mümkün. Malaga'yı da Espanyol gibi kanımda taşıyorum. Bu kulüpler hem bana hem de aileme çok şey verdi. Umarım bir gün emekli olmak için dönerim. Futbola vedamı Türkiye'de değil, İspanya'da yapmak istiyorum. Malaga'nın bütün maçlarını izledim ve taraftarlar takımı hep destekler. Malaga, birilerine ait bir kulüp değil. Bu takım herkesin."