Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaynak: AA - Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Depo Photos
25 Ocak 2019 - 15:14,
Ali Şen: Ali Koç'u arıyorum ama bana...
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, Ali Koç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu...
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Ali Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin bu durumda olmasının sebebini değerlendirdi.
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Ali Koç'a seçim sürecinde büyük destek verdiğini ve asla pişman olmadığını dile getiren Şen, "Taraftar bana, 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diye soruyor. Onlara cevabım şu, başkan Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor. Arıyorum ama bir geri dönüş yok." dedi.
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Fenerbahçe'nin tarihinin en karanlık tablolarından birini yaşadığını aktaran Ali Şen, "Hem de başkanın Ali Koç olduğu bir dönemde. Taraftarlarımız Ali Koç'u sevdi. Herkes Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdı. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli. Yapılması gereken şu: Bu hafta transfer bitiyor. Onun başkan olmasında büyük destek veren biri olarak Ali Koç'a tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı." ifadelerini kullandı.
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Transferlerin yurt dışından olmaması gerektiğini belirten Şen, "Yurt dışından devre arası transferlerinden fayda olmaz. Süper Lig'de oynayan yabancı ve yerli oyuncular arasından transferler olmalı. Bizim futbolcularımızın gururları silinmiş. Bu çocukların saygı duyacakları, önünde ceket ilikleyecekleri lider bir futbolcu lazım. Ali Koç bu futbolcuları alsın." değerlendirmesinde bulundu.
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"Fenerbahçe, Avrupa'ya gidemeyecek. Bu olacak iş değil"Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Ümraniyespor'a elenmesini de değerlendiren Ali Şen, şöyle devam etti:
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"Fenerbahçe'nin Avrupa'ya kalması için umut kupadaydı. Bu oyun dağınıklığıyla Fenerbahçe şampiyon da olamaz, ikinci de üçüncü de. Fenerbahçe, Avrupa'ya gidemeyecek. Bu olacak iş değil."
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Teknik direktör Ersun Yanal'a da sahip çıkan Ali Şen, "Kimse Ersun hocaya kabahat bulmasın. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ı göreve davet etti. Ersun gelmese miydi? Onun için Ersun hocaya kusur bulmak doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.
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Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla giren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada sadece 17 puan toplayabildi.
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Düşme hattının sadece bir basamak üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi.
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Ersun Yanal'dan 1 dakika 10 saniyelik basın toplantısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kupada Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleriyle ilgili, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük" dedi. Yanal toplantıda soru almadı...