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Ali Koç'tan seçim bombası! 2 yıldız...
Futbol
Ali Koç'tan seçim bombası! 2 yıldız...
Fenerbahçe
'de Mayıs ayında yapılacak seçimde başkan adaylarından birisi olan Ali Koç'tan ortalığı ayağa kaldıracak hamle...
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 09:21
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 09:25
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 09:21
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 09:25
1 / 5
Fenerbahçe'de Mayıs ayında yapılacak seçimde başkan adaylarından birisi olan Ali Koç'tan ortalığı ayağa kaldıracak hamle... (Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 09:21
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 09:25
2 / 5
Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un kıyasıya bir yarış içinde olacağını iddia ediyor.
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 09:21
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 09:25
3 / 5
Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu. Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı.
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 09:21
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 09:25
4 / 5
Trukesitz, adaylardan Ali Koç'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ve...
Spor Arena Haber
02.01.2018 - 09:21
SON GÜNCELLEME
02.01.2018 - 09:25
5 / 5
Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini iddia etti.
Ali Koç
Fenerbahçe
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transfer haberleri
Emre Can
Mesut Özil
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