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Futbol

Ali Koç'tan seçim bombası! 2 yıldız...

Fenerbahçe'de Mayıs ayında yapılacak seçimde başkan adaylarından birisi olan Ali Koç'tan ortalığı ayağa kaldıracak hamle...

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Fenerbahçe'de Mayıs ayında yapılacak seçimde başkan adaylarından birisi olan Ali Koç'tan ortalığı ayağa kaldıracak hamle... (Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)

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Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un kıyasıya bir yarış içinde olacağını iddia ediyor.

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Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu. Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı.

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Trukesitz, adaylardan Ali Koç'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ve...

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Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini iddia etti.

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