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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ali Koç fırtınası... 11 yıldıza "Güle güle"
Futbol

Ali Koç fırtınası... 11 yıldıza "Güle güle"

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi yepyeni bir hale bürünecek.

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç'un başkan seçilmesi, Comolli'nin Sportif Direktörlüğe getirilmesi sonrası yeni hocanın açıklanması beklenen Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler de belli oldu.

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertli takımda Aykut Kocaman dönemindeki oyuncuların çoğuyla yollar ayrılacak.

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eski isimlerden sadece emektar oyuncu ve kaptan Volkan Demirel ile yola devam edilecek. Başkan Ali Koç, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istedi.

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fernandao satıldı. Teklif gelen oyuncular için de değerlendirmeler yapılacak ve çoğu ya satılacak ya da kiraya verilecek. İşte, yeni sezonda çubuklu formayı giymeyecek olan isimler...

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KAMENİ

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AATIF

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEHMET TOPAL

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SKRTEL

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GİULİANO

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SOLDADO

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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JOSEF DE SOUZA

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DİRAR

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VALBUENA

SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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