Ali Koç bombası! 235 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'nun evlerine yeni yönetim tarafından ödenmeyen borçlar yüzünden giden haciz haberleriyle ilgili bir yazı yazdı. Çelikler, "Cebinden 235 milyon lira veren adam haciz gönderir mi?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'nun evlerine yeni yönetim tarafından ödenmeyen borçlar yüzünden giden haciz haberleriyle ilgili bir yazı yazdı. Çelikler, "Cebinden 235 milyon lira veren adam haciz gönderir mi?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Epeydir belliydi. Yüzde 78'e yuzde 22 gibi bir hezimet oranına rağmen "Bir kısım eski yönetici"; "Bir kısım troll" ve mağlubiyeti hazmedemeyen "Bir kısım medya" Ali Koç yönetimini tü-kaka ilan etmekten; "Ahh ah Aziz Bey dönemi devr-i saadet dönemiydi" diye dövünmekten vazgeçmeyecek?
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Sosyal medyadaki paralı asker troll'lerin para kaynakları bir süre sonra kesilir. Durumun en çok farkında olan Aziz Yıldırım'ın asla ve kat'a işi olmamasına karşın yancılarının baskısı da bir süre sonra biter. Gel gör ki bu medya halen ve halen yeni dönem Fenerbahçesinin farkında değil. Efendim Al Baraka kefaleti olan isimlere tebligat göndermiş. Mahmut Uslu da bu iş burada bitmez demiş.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
MAHMUT USLU NE DEMİŞTİ?
Sabah'ta yer alan habere göre Mahmut Uslu, "Haciz yüzünden eşim sinir krizleri geçirdi ve ağladı. Borçta bizim kişisel kefaletlerimiz var. Bu yapılan büyük ayıp. Aziz Bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, ben 17 yıl yöneticilik yapmışım. Şimdiye kadar hangi kulüpte böyle bir şey görülmüş? Bu iş burada kalmaz" dedi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Gelelim işin gerçeğine. Fenerbahçe açıklama yaptı, dedi ki "Kardeşim 11 Haziran'da banka gerekli işlemi yapmış. Biz 21 Haziran'da bankayla konuştuk, 29'unda ödemelere başladık." Kulübün komplo teorilerini açığa düşüren açıklaması linkinde... Şimdi bir bilgi vereceğim ve 3 basit soru soracağım. Kararı ortalama zekalı her Fenerbahçeli versin.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
BİLGİ: Fenerbahçe 335 milyon liralık sermaye artırımı için başvuru yaptı. Bu paranın 100 milyon lirasını yatırımcıdan isteyecek. Kalan 235 milyon lirasını başkan Ali Koç cebinden verecek. Yani "Ne veriyorsanız bir fazlası"ndan epeyce fazla. Bugünün kuru ile 51 milyon dolardan fazla ediyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
Şimdi sorular:1- 235 milyon lira cebinden veren adam 250 milyon liralik kredi için haciz gonderir mi?2- Olay haciz değil tebligat iken; ödemeler başlamış bankanın kendi inisiyatifindeki bir olay için bu yangın neden?3- 250 milyon lira gerçekten kayıp mı?
Bu soruların ilk 2'sinin yanıtını her normal insan verir zaten. 3. sorunun yanıtı ise önemlidir. Gerisi de laf-ı güzaftır.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 9
"Fenerbahçe'ye geri dönmeyi çok isterim!" Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu Nani'den mesaj var. Portekizli oyuncunun Fenerbahçe açıklamasını izlemek için videoya tıklayınız...