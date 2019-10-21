Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı kararı! Ocak ayına kadar...
Rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geçerek siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı oldu. Çebi'nin konuşmalarının satır aralarında ise önemli mesajlar vardı!
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş için değişimin başladığını ifade ederek, "Bu genel kurulda görev yapan divana, başkanına, tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır.
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Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz" dedi.
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Beşiktaş Olağanüsü Seçimli Genel Kurul'da 5 bin 9 oy ile siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, oy sonuçlarının açıklanmasının ardından genel kurul üyelerine açıklamalarda bulundu.
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ÇEBİ: ÖNÜMÜZ AYDINLIK
Beşiktaş'ın önünün aydınlık ve parlak olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, "Bu genel kurulda görev yapan, divana, başkanına ve tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır.
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Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz.
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Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz. Beşiktaşın namusu, şerefi, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimizin yanında artık güzel günlerimiz olacak. Yarından itibaren güzel işler yapacağımıza söz veriyorum. Beşiktaş Genel Kurulu, bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Oy veren de vermeyen de Beşiktaşlıdır.
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Bundan sonra bu yolda tek başına yürümeyeceğiz. Taraftarla genel kurul üyeleri ile yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
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Çebi'nin A Spor'a verdiği röportajda ise dikkat çekici bir ayrıntı vardı.
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Abdullah Avcı ile 'ocak ayına' kadar devam edeceklerini belirten Çebi, ocak ayında ise bir değerlendirme süreci olacağını ima etti.
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"OCAK AYINA KADAR BAŞARCAKTIR"
Çebi A Spor'a verdiği röportajda, "Hocam çok kıymetli, bunlar Türk sporu için kıymetli insanlar. Hocamın başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olmazsa o da gereğini yapacaktır bu bana düşmez tek başıma. Karşılıklı bir değerlendirme olacaktır; ama ben hocayı hiç o noktada görmüyorum. Başaracaktır bu işi ocak ayına kadar." diye konuştu.
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Çebi, "Abdullah Avcı'yı başarılı olarak görüyorum, başarabileceğine inanıyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız hocam ile devam edeceğiz. O tarihe kadar başaracağına şüphem yok. Bir sıkıntı olursa zaten hocam gereğini yapacak kalitede, değerde bir hoca. Abdullah Avcı, Türk futbolunun değeridir, bizim için kıymetlidir. Kendisinin yapacağı değerlendirmeleri olacaktır" dedi.