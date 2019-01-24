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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet - AA - DHA
24 Ocak 2019 - 22:40,

Ahmet Ercanlar: "Fenerbahçe böyle zulüm görmedi"

Hürriyet Muhabiri Ahmet Ercanlar, sarı-lacivertlilerin Ümraniyespor yenilgisini değerlendirdi.

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İşte o sözler:

2/7

Sen kendi haline bakmayıp rakibe saygı duymazsan alt lig takımı gelip seni eleyip gider.  

3/7

Fenerbahçe tarihi boyunca böyle zulüm görmedi. Formayı hak etmeyen futbolcular, maça normal düzeni bozarak çıkan Ersun Yanal, garip bir durum.

4/7

Gerçekten Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum utanç verici. Ümraniyespor 2 maçta da hakkederek kazandı ve üst tura geçti.

5/7

Fenerbahçe neden kaybetti?

1-   Ersun Yanal rakibini hiç incelememiş. Ümraniye kalabalık orta saha ile oynayan iyi bir takım. Bu takıma karşı orta sahasız çıkmak intihardı

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2-   Fenerbahçe’de formayı hak etmeyen, sahada hiçbir şey yapmayan çok sayıda oyuncu vardı. Bu hale nasıl geldi bu takım bir tartışma konusu.

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3-   Sarı lacivertliler için lig çok kritik. Ümraniyespor’dan çok daha iyi takımlarla oynayacaklar. Her maç final gibi.

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