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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19 Eylül 2019 - 17:10,

Adil Rami'ye sansür şoku!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper Adil Rami, renkli özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Son olarak Birleşik Amerikalı playboy güzeli Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan 34 yaşındaki savunmacı, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında sansüre uğradı.

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Fransız devlet televizyonu France 2'den yapılan açıklamada kanalın yeni yarışma programı "La course des champions" için deneyimli futbolcuyla gerçekleştirilen çekimlerin montajda kesildiği açıklandı.

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Programın yapımcılığını üstlenen Jean Louis Blot, kararı dün düzenlediği basın toplantısında duyururken şu ifadeleri kullandı:

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"Adil Rami, katılımcılarımız arasındaydı ancak onu programda tutamadık. Zira kendisi, artık ait olmadığı bir kurum için yarışacaktı.

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 Bu nedenle onunla devam etmek bizim için zordu. Rami'yle yaptığımız çekimleri özel hayatında yaşadığı problemlerden önce gerçekleştirmiştik. Ancak şu anda bunları yayınlamanın bir anlamı kalmadı."

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Rami'nin Anderson'a şiddet uyguladığına yönelik iddiaların ardından Solidarité Femmes adlı kadın dayanışma örgütü, yıldız isimle olan iş birliğini sonlandırdığını açıklamıştı.

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France 2 televizyonunun Sarı Lacivertli futbolcuyla yola devam etmeme nedeninin söz konusu yarışmaya bu kurumu temsilen katılması olduğu tahmin ediliyor.

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