Acun Ilıcalı merak edilen açıklamayı yaptı: "Mesut Özil ve Fenerbahçe..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yönetimde yer almayı düşünmüyorum. Dışarıdan elinden geleni yapmaya çalışan bir Fenerbahçeliyim. Ben Ali Koç'un 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye başarılar yaşatan bir başkan olarak devam etmesini isterim. Taraftarımızın da başkanımızın hevesini kaçırmaması lazım. Takım küme düşüyordu ama her maçta oradaydık, tribünler fulldü.
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KENDİSİNİ ADAMIŞ BİR BAŞKAN VAR
Geldiği günden beri, dünyada hiçbir derdi ve tasası olmayan bir adamın, bu kadar borçlu bir kulübe başkan olup, bu kadar sorumluluğa girdiğini gördüm. Her saniyesini Fenerbahçe için harcayan bir adam. Bunu görünce kayıtsız kalamazsın. Kendisini adamış bir başkan var, ben de koyu Fenerbahçeliyim.
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MAX KRUSE ÇOK ÖNEMLİ TRANSFER
Max Kruse alındı, çok önemli transfer. Hocamızın da takip ettiği bir futbolcu. Fenerbahçe'nin düşüşünün tepki olarak pozitife döneceğini düşünüyorum. Yıllarca bu yaşandı zaten.
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1 PUAN ALSAK UEFA'DAYDIK
Kötü dediğin Fenerbahçe 1 puanla UEFA'yı kaçırdı. En kötü sezon diyoruz, 1 puan alsak UEFA'daydık. Ali Koç Türk futbolu için bir kazanç.
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KULÜP İÇİN YAKINLAŞTIK
Fenerbahçe futbolcular, 'Var mısın, Yok musun'da yarıştılar. O da telefon kampanyasıydı. Sayın başkan Aziz Yıldırım ile konuşmuştuk. Onunla da aram çok iyidir, her zaman görüşmüşümdür. Ali Koç ile birbirimize daha yakın olduğumuz için, jenerasyon da yakın, aynı dili konuşuyoruz. Bir yakınlaşma oldu, o da kulüp için oldu.
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HOMURDANMA BİLE OLMAZ
Ali Koç kalibresindeki adamlar, takıma kendilerini adamıyorlar. Fenerbahçeli olduğunu gizleyenler var, sonuçta ticari bir insan. Futboldaki o sevimsizliklerin içine giriyor. Burada konu şu, fedakarlık var. Ali Koç'un şu anda yaptığı fedekarlık, taraftarın gözünde kredi yaratmıştır. Ali Koç'a homurdanma bile olmaz.
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ŞU ANDA MESUT OLMAZ
Şu anda sözleşmesi var Mesut'un Arsenal ile. Arsenal'e gidip 50 milyon euro veremezsin. Fenerbahçe şu şartlarda Mesut Özil'i transfer edemez ama Mesut'un bir dönem Fenerbahçe'de oynayacağını düşünüyorum.
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GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Çeşme'de beraberdik. Türkiye'de bir şey olduğu zaman bana sorar, kısa zamanını birlikte geçiriyoruz. Türk ve içinde kalmış. Gurbette yaşamış ve Türkiye onun içinde kalmış. Evde otursun Türkiye'de, yine mutlu olur. O yüzden geleceğini düşünüyorum.
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İYİ NİYET VARSA KREDİ BİTMEZ
Kredi bitebilir, o mu olur, bu mu olur. İyi niyet olduğu sürece kredi bitmez. Mühim olan çabadır. Fatih Terim'in kredisi biter mi? Fatih hocanın niye kredisi bitmez? Geçmişten dolayı. 20 maç yenilirse, kredisi bitebilir ama kredisi çok.
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Ortada bir sebep var, başarısı, bu seneki şampiyonluğu falan, Fatih hoca başka bir boyut. Ali Koç da, başkansal ligde çok önemli bir isim.