Açıkladı... 'Terim'e ağır ceza gelecek!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, olaylı derbi sonrası çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
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Fatih Terim'in alacağı cezayı da açıklayan Erman Toroğlu, şunları söyledi...
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- Frey denen futbolcu 11'de, Soldado yedek. Soldado ile kimin sorunu var? Anlamadığım bir şeyler var. Soldado şu Fenerbahçe'de 11'de oynar. Bırak Fenerbahçe'yi Galatasaray'da bile oynar.
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- Galatasaray'ın artık Eren Derdiyok'la işi olmaz. Galatasaray, Eren'e düşmüşse düşünülmeli. Fenerbahçe'de ilk 11'i Comolli yapmış belli.
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- Soldado'yu bu takımda oynatmayan zihniyet Fenerbahçe'ye hainlik yapıyordur. Soldado benim babamın oğlu değil. Linnes'in penaltı pozisyonunda ise penaltı yok, top ele değmiyor.
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- Olaylar olduktan sonra, Fatih Terim geldi ve hakeme bir şeyler söyledi. Fatih Hoca ne dedi merak ediyorum. Kötü bir şey dese, kırmızı kart görürdü. ‘Yaptığınız hakemliğin içine tüküreyim, bu hakemlik değil’ dediğini düşünüyorum.
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- Kıvılcım maç içerisinde başlıyor. Durdur oyunu... Fırat Aydınus iyi hakem ama eyyamcı. Yaşanan bu olay, maçın önüne geçti. Bunlara 2-3 ay ceza vereceksin, bir daha yapmayacaklar. Bakalım disiplin kurulu nasıl eyyam yapacak?
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- Hasan Şaş’ı uyarır, devam ederse atar. Ama dördüncü hakem de eyyamcı, atamaz. Kimden korkuyorsun? Atın gitsin. Atmazsanız böyle olur. Saha dışındaki kıvılcım, içeriye de yansıdı. İşler saha içinde ve yedek kulübelerinde başladı. Bunlar hep maç kovalıyor, para alacaklar ya...Fırat Aydınus'un yönettiği maça yazıklar olsun...
8/12
- Fırat Aydınus penaltı pozisyonunda penaltıyı vermiyor. Bunu vermeyecek de neyi verecek? Pozisyon 8 pozisyon geçtikten sonra penaltı veriliyor ve gol oluyor. Bunların arkasına sığınılmamalı.
9/12
- Belhanda’nın darbesi çıkmadan geliyor. O pozisyonu çözecek adam Fırat Aydınus ama hiçbir hareket yapmıyor. Ne faul veriyorsun, ne taç veriyorsun...Fenerbahçeli futbolcunun vücut dilini okusana. Maçı Belhanda mı idare ediyor? İtiraz edeceğine adamı takip etse gol olmayacak.
10/12
- Fatih Terim’e büyük bir ceza gelecek. Fatih Terim, hakeme karşı pek hayırlı şeyler söylememiş. VAR sisteminde eğitim alan hakemler VAR’da görev alıyor. Abdurrahim Albayrak bir tane santrfor alsaydınız. Bırakın hikaye anlatmayı. (Ajansspor)
11/12
"Maçı Fırat’a kadar ve Fırat’tan sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Hakkımı helal etmiyorum."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren derbi maçın ardından, hakem ekibinin performansından memnun olmadıklarını söyledi.