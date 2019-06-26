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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
26 Haziran 2019 - 14:10,

30 dakikada 3 transfer birden...

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

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1/39

İşte Süper Lig'de gerçekleşen transferler...

2/39

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

3/39

Galatasaray'da imzalar peş peşe geldi. Sarı kırmızılı kulüp 30 dakikada 3 transfer açıkladı. Galatasaray Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

4/39

Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

5/39FREDRIK GULBRANDSEN

FREDRIK GULBRANDSEN

Salzburg - Başakşehir

Gulbrandsen'i imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen yalnız bırakmadı.

6/39

Bir imza töreninde ise ilginç bir an yaşandı.

7/39

Norveçli güzel Pedersen daha önce TT Stadyumu'nda Galatasaray maçları izlemişti.

8/39

Pedersen, Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in yakın arkadaşı...

9/39İŞTE SÜPER LİGDE BİTEN TRANSFERLER, RESMİ İMZALAR

İŞTE SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER, RESMİ İMZALAR

10/39PIERRE-YVES POLAMAT

PIERRE-YVES POLAMAT

Saint-Etienne - Gençlerbirliği

11/39APPINDANGOYE

APPINDANGOYE

Ümraniyespor - Sivasspor

12/39MAME BABA

MAME BABA

Ajman Club - Kasımpaşa

13/39ADIS JAHOVIC

ADIS JAHOVIC

Konyaspor -Yeni Malatyaspor

14/39MURAT SAĞLAM

MURAT SAĞLAM

Wolfsburg II - Fenerbahçe

15/39AZIZ BEHICH

AZIZ BEHICH

PSV - Medipol Başakşehir

16/39SALİH KAVRAZLI

SALİH KAVRAZLI

Altınordu - Trabzonspor

17/39ATAKAN GÜNDÜZ

ATAKAN GÜNDÜZ

Altınordu - Trabzonspor

18/39FIRATCAN ÜZÜM

FIRATCAN ÜZÜM

Eskişehirspor - Trabzonspor

19/39AATIF CHAHECHOUHE

AATIF CHAHECHOUHE

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

20/39TIAGO LOPES

TIAGO LOPES

Kayserispor - Denizlispor

21/39MAMADOU SAMASSA

MAMADOU SAMASSA

Troyes - Sivasspor

22/39CRISTIAN SAPUNARU

CRISTIAN SAPUNARU

Kayserispor - Denizlispor

23/39RIAD BAJIC

RIAD BAJIC

Udinese - Konyaspor

24/39ANASTASIOS BAKASETAS

ANASTASIOS BAKASETAS

AEK - Alanyaspor

25/39JORGE FERNANDES

JORGE FERNANDES

Porto - Kasımpaşa

26/39ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC

Torino - Beşiktaş

27/39BERNARD MENSAH

BERNARD MENSAH

Atletico Madrid - Kayserispor

28/39JOSE MARAFONA

JOSE MARAFONA

Braga - Alanyaspor

29/39FATİH ÖZTÜRK

FATİH ÖZTÜRK

Akhisarspor - Kasımpaşa

30/39TAYFUR BİNGOL

TAYFUR BİNGOL

Göztepe - Alanyaspor

31/39MURAT PALULİ

MURAT PALULİ

Hatayspor - Göztepe

32/39

YUSUF SARI - Marsilya - Trabzonspor

33/39TOLGAHAN ACAR

TOLGAHAN ACAR

Sivasspor - Akhisarspor

34/39RODALLEGA

RODALLEGA

Trabzonspor - Denizlispor

35/39

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

36/39

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı.

37/39

Denizlispor'un yeni golcüsü Hugo Rodallega, Ege ekibinin taraftarları için bir video yayınladı...

38/39

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Galatasaray resmi Twitter hesabından 20 yaşındaki stoper futbolcu Valentine James Ozornwafor ile anlaşıldığını duyurdu.

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