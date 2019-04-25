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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun fiyatı el yakıyor!

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Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun fiyatı el yakıyor!

Galatasaray, Everton'dan 800 bin euroya kiraladığı Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor ama Marsilya, Monaco, Sevilla, B.Dortmund ve Brugge gibi takımlar devreye girdi bile. Talipleri artınca Everton Onyekuru'nun fiyatını yükseltti.

Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru'nun taliplileri her geçen gün artıyor.

Sarı-Kırmızılı takım, Nijeryalı oyuncuyu sezon başında Everton'dan 800 bin euroya kiralamıştı.

Sarı-Kırmızılı yöneticiler o dönem çok istemesine rağmen İngiliz kulübü anlaşmaya satın alma opsiyonu koydurmamıştı.

EVERTON PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ
O nedenle Cim-Bom'un 21 yaşındaki oyuncu ile seneye de yola devam edebilmesi için Everton ile anlaşma yapması gerekiyor.

Ancak, bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Onyekuru'nun değerinin yükselmesi, İngiliz yöneticierin de bu oyuncu ile ilgili planlarını değiştirmesine ve bonservis bedelinin yükselmesine neden oldu.

FİYATI BİR ANDA ARTTI
Everton'ın daha önce Onyekuru için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü belirtilirken, Marsilya, Monaco, Sevilla, Dortmund ve Brugge gibi ekiplerin devreye girmesiyle rakamın 25 milyon euro'yu aştığı öğrenildi.

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