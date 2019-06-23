Galatasaray'ın transfer listesindeki Silas Wamangituka'ya Liverpool kancası
Transfer sezonunda hareketlilik sürüyor. Fransa'da yayın yapan Le Parisien Gazetesi, Galatasaray'ın Paris FC'de top koşturan forvet Silas Wamangituka ile ilgilendiğini iddia etti.
Ligue 2'de 32 maçta 11 gol kaydeden Fransız santrfor için Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un teklif yaptığı ve diğer kulüplerin bu transferde arka planda kaldığı ifade ediliyor.
Henüz 19 yaşında olan ve gelecek vaat eden isimler arasında zikredilen Silas Wamangituka ile Marsilya, Club Brugge, Liverpool, Toulouse ve Galatasaray ilgileniyor.
Marsilya'nın genç yıldız adayı için 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı dile getirildi.
Öte yandan Mbaye Diagne'yi 15 milyon Euro'ya Al Nassr'a satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.
Mbaye Diagne'nin hikayesini izliyoruz...
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