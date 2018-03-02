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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriGalatasaray'ın transfer listesindeki genç oyuncudan flaş açıklama!
Futbol Galatasaray'ın transfer listesindeki genç oyuncudan flaş açıklama!
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Futbol
02.03.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın transfer listesindeki genç oyuncudan flaş açıklama!

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Galatasaylı yetkililerin radarına giren Boluspor'un genç sol bek oyuncusu Umut Meraş, hakkında çıkna transfer haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Umut, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Oraya transfer olmak her genç oyuncu gibi benim de hayalim" dedi.

 Boluspor oyuncusu Umut Meraş, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

"Altınordu çok önemli maçımızdı. Yendiğimiz takdirde play-off'a girecektik. Bu maçı yenmemiz gerek diye konuşuyorduk. Bu da skora yansıdı. Bir gol attım. Takımıma yararlı olabildiysem ne mutlu bana.  Ankaragücü bu ligin önemli takımlarından birisi. Bu hafta Altınordu maçını kazanmamız önümüzdeki maçı daha önemli kıldı. Çok zorlu bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan. Lucescu ile birebir görüşmemiz olmadı. Kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Hava o gün çok soğuktu. Herkes istediği performansı gösteremedi. Maç yapıldı. Soğuk olduğu için fazla tutulmadı. Maçımızı oynadık, herkes kulübüne dağıldı. Belki böyle bir toplanma olmaz. Ama çağırdığı oyuncuları lig maçlarında da izleyebilir. Tabii ki bizim gibi genç oyuncuların çıkması çok güzel. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Oraya transfer olmak her genç oyuncu gibi benim de hayalim. A Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmek. İleride de Arda Turan, Cenk Tosun gibi yurt dışında oynamak istiyorum. Günümüz futbolunda beklerden ofansif anlayış bekleniyor. İnşallah çalışıp, bu ligde en iyi oyunculardan biri olmak istiyorum."

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