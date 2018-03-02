Galatasaray'ın transfer listesindeki genç oyuncudan flaş açıklama!
Galatasaylı yetkililerin radarına giren Boluspor'un genç sol bek oyuncusu Umut Meraş, hakkında çıkna transfer haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Umut, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Oraya transfer olmak her genç oyuncu gibi benim de hayalim" dedi.
Boluspor oyuncusu Umut Meraş, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
"Altınordu çok önemli maçımızdı. Yendiğimiz takdirde play-off'a girecektik. Bu maçı yenmemiz gerek diye konuşuyorduk. Bu da skora yansıdı. Bir gol attım. Takımıma yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Ankaragücü bu ligin önemli takımlarından birisi. Bu hafta Altınordu maçını kazanmamız önümüzdeki maçı daha önemli kıldı. Çok zorlu bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan. Lucescu ile birebir görüşmemiz olmadı. Kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Hava o gün çok soğuktu. Herkes istediği performansı gösteremedi. Maç yapıldı. Soğuk olduğu için fazla tutulmadı. Maçımızı oynadık, herkes kulübüne dağıldı. Belki böyle bir toplanma olmaz. Ama çağırdığı oyuncuları lig maçlarında da izleyebilir. Tabii ki bizim gibi genç oyuncuların çıkması çok güzel. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Oraya transfer olmak her genç oyuncu gibi benim de hayalim. A Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmek. İleride de Arda Turan, Cenk Tosun gibi yurt dışında oynamak istiyorum. Günümüz futbolunda beklerden ofansif anlayış bekleniyor. İnşallah çalışıp, bu ligde en iyi oyunculardan biri olmak istiyorum."
AJANSSPOR -
Yorumları Göster
Yorumları Gizle