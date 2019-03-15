Galatasaray'ın transfer gündemie gelen Seleznov sıfır çekti!
İspanya La Liga ekibi Malaga'da Yevhen Seleznov şoku yaşanıyor.
Devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ancak Akhisarspor'dan ayrıldıktan sonra Malaga'nın yolunu tutan Yevhen Seleznov, yeni takımında gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.
La Liga 2 ekibiyle çıktığı 8 maçta çok az süre alabilen Ukraynalı golcü, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı ve eleştiri oklarının hedefindeki isim haline geldi. Ligde 50 puanda 4'üncü sırada bulunan Malaga, gelecek sezon La Liga'ya çıkma mücadelesi veriyor.
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