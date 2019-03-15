Sevilla'da Pablo Machin dönemi sona erdi
Dün gece Slavia Prag'a elenen Sevilla, teknik direktörü Pablo Machin'in görevine son verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a elenen Sevilla, teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdi. Takımı geçici bir süreliğine kulübün futbol direktörü Joaquin Caparros çalıştıracak.
Kulüpten yapılan açıklamada Sevilla, Pablo Machin'in görev süresince yaptıkları için teşekkür ederek, geleceği için başarı dileklerinde bulundu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle