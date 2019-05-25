Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasıyla ilgili detaylar netleşti. 22. şampiyonluk kupasının verileceği Gala Gecesi hakkında sarı kırmızılı kulüp de bir açıklama yayınladı. İşte geceye dair tüm bilgiler...
Ligde 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’da gözler şampiyonluk kutlamalarında... Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyonu Galatasaray, son maçını dün Sivasspor deplasmanında oynadıktan sonra İstanbul’a döndü.
Sarı kırmızılılar, kupasına bugün mabedinde kavuşacak ve muhteşem gece saat 19.05’te başlayacak. Sahanın ortasında kurulacak dev sahnede tüm detaylar anbean aktarılacak.
İrem Derici, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin konser vereceği gecede DJ performanslarıyla taraftarlar coşacak.
Galatasaray Yönetimi, kutlamaları GS TV ve kulübün YouTube kanalından verme kararı aldı, "Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır." bilgisi de verildi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05’ten itibaren Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.
Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
"Tüm odağımız tamamen şampiyonluk kutlamalarında olacak. Çünkü bunu hepimiz çok hak ettik"
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