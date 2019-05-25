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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasıyla ilgili detaylar netleşti. 22. şampiyonluk kupasının verileceği Gala Gecesi hakkında sarı kırmızılı kulüp de bir açıklama yayınladı. İşte geceye dair tüm bilgiler...

Ligde 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’da gözler şampiyonluk kutlamalarında... Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyonu Galatasaray, son maçını dün Sivasspor deplasmanında oynadıktan sonra İstanbul’a döndü.

Sarı kırmızılılar, kupasına bugün mabedinde kavuşacak ve muhteşem gece saat 19.05’te başlayacak. Sahanın ortasında kurulacak dev sahnede tüm detaylar anbean aktarılacak.

İrem Derici, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin konser vereceği gecede DJ performanslarıyla taraftarlar coşacak.

Galatasaray Yönetimi, kutlamaları GS TV ve kulübün YouTube kanalından verme kararı aldı, "Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır." bilgisi de verildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05’ten itibaren Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.

Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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"Tüm odağımız tamamen şampiyonluk kutlamalarında olacak. Çünkü bunu hepimiz çok hak ettik"

Şampiyon sezonu Sivas'ta tamamladıGalatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, şampiyonluğu doyasıya kutlamak istediklerini söyledi.
daha fazla video için

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Galatasarayın şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda

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