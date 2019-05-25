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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Albayrak: Gözümün önünde oğlumu darp ettiler!

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CNN Türk’te Hakan Çelik'in konuğu Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak soruları yanıtladı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

GALATASARAY BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM

Ben Galatasaray yöneticiliğini kalpten yapıyorum. Galatasaray benim çocukluk aşkım. 30 milyon Galatasaraylı vardır, yönetim kurulundaki 15 şanslı insandan biri benim. Yönetici olduktan sonra o masanın kıymetini bilmek lazım.

FUTBOLCULARIN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEDİM

Galatasaray'da nereye geldiysem, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Futbolcuların bir dediğini iki etmedim. Hayatım sadece bir kere futbolculara yalan söyledim. O da Bülent Korkmaz'a. Bir prim mevzusu vardı. 'Primi getireceğim' demiştim ama getirememiştim. Sonra hemen bir gün sonra getirdim.

BİZİM BASKIMIZLA TERİM'İ GETİRDİK

Ünal Aysal döneminde yeniden göreve başladım. Fatih Terim konusunda ısrar ettik. Ünal Başkan'ın kafasına başka isimler koymuşlar. Ancak, bizim baskımızla Fatih Terim'i getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa, Galatasaray şu an borçsuz, mülkü olan, rahat bir kulüp olurdu.

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KISKANÇLIK YAPTILAR

Başkanın o zaman yanında olan arkadaşlar, Fatih Terim'i göndermenin yollarını arıyordu. Galatasaray'a çok büyük düşmanlık ettiler. Kıskançlık yaptılar.

MEZARDA BİLE UNUTMAM

Gözlerimin önünde oğlumun Rize'de darp edilmesi beni çok üzdü. Bu olayı mezarda bile unutamam. Benim kollarımı kilitleyerek oğlumu kurtarmak istememe izin vermediler.

BU YÜKÜN ALTINDAN KALKTIK

Mustafa Cengiz ile göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık.Geldik geleli personel maaşlarını bir gün bile aksatmadık. Ben çalışan kişinin maaşını ödemeden, 'Kızım bana çay getir' diyemem. Ben öyle karakterde bir insan değilim. Benim ilk görevim, onun maaşını ödemek. Şu an mali anlamda en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın bütün kriterlerini Galatasaray karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Teşekkürlerin en büyüğü tabii ki taraftarlara. Her zaman maddi ve manevi bizlere destek oldular.

HOCA İLE BENİM MAYAM TUTTU

''Fatih Terim'in gelecekte başkanlığı düşünülebilir mi?'' sorusunu Albayrak: "Neden olmasın. Çok büyük bir Galatasaraylı. Hoca ile benim mayam tuttu. Hoca ile ben bir araya gelince herkesin eli ayağı titriyor. O Adana Demirspor'da oynarken, ben Adana'da askerdim. O zamandan severim. Fatih Terim bambaşkadır. Anlatılmaz. Fatih Hoca geldiğinde herkes titremeye başladı. Şampiyon belli demeye başladılar. Fatih Hoca'nın soyunma odasına giren tek yönetici benim." diyerek yanıtladı. 

HER ŞEYİ HOCA BİLMELİ

Hocamız bazı yabacı oyuncularla İtalyanca konuşuyor. Onların hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dün Sivas'tan dönerken bile neler yapacağımızı konuştuk. Yapacağımız her şeyi konuşmalıyız, her şeyi hoca bilmeli.

TRANSFERİ BİTİREMEDİK

Dubai'ye gittik Alan transferi için. Çin kulübünden çok yüksek para alıyordu. Alan, bize gelmek istemesine rağmen transferi bitiremedik. Bu işler alttan yürütülmesi gereken, gizli tutulması gereken şeyler.

 ALACAĞIM OYUNCUYU EN SON SÖYLERİM

Ben Hakan'ı transfer etmek istiyorsam kulübüyle oturduğumda, 'Bana Mehmet'i ver' derim. Kulüp vermezse, 'O zaman Ahmet'i ver' derim. Onu da vermezse, 'Ya bari Hakan'ı verin' derim. Yani ilk alacağım oyuncuyu en son söylerim ki fiyatı artmasın.

50 MİLYON TL GELECEK

Bu sene alınan şampiyonluk, Galatasaray'ın önünü açtı. Şampiyonlar Ligi katılımından paralar gelecek. Süper Lig şampiyonluğundan 50 milyon TL gelecek.

BİLGİM DAHİLİNDE BİR ŞEY YOK

Arda Turan, Galatasaray'a gelecek mi? sorusuna Abdürrahim Albayrak, 'Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık. Ben de basından görüyorum. Şu an Başakşehir'in futbolcusu' şeklinde cevapladı. 

TARAFSIZ GÖREV YAPACAĞINA İNANIYORUM

Nihat abiyi çok severim, eski dostumdur. Fenerbahçe şapkasını bir kenara koyarak görev yapacağına inanıyorum. Çok iyi bir insandır. Bizim de TFF'de temsilcilerimizin olmasını istiyoruz. Bu konuda kendisiyle konuşuyoruz.

DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE BEKLİYORUM

Ali Koç, çok büyük bir iş adamıdır. Gelecek sezon çok farklı olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir Fenerbahçe bekliyorum. Aziz Bey de ilk geldiği dönemde başarısız oldu ancak sonra başarıyı yakaladı. Gelecek sezon çok farklı bir Fenrebahçe olacaktır.

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