Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü hücum performansı

Galatasaray sadece puan olarak değil aynı zamanda hücum performansında da son sırada kaldı. Galatasaray attığı tek gol dışında en az şut çeken ve en az kaleyi bulan takım oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında oldukça kötü bir performans gösterdi. Galatasaray iki puanla son sırada kalırken sadece bir gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım attığı tek golle 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol atan ve çektiği 10 isabetli şut ile en az kaleyi bulan takım oldu.

Kaleye en az şut çeken takım da Galatasaray

Galatasaray aynı zamanda kaleye toplam çektiği 48 şutla en az şut çeken takım da oldu. Galatasaray yediği 14 golle kalesinde en çok gol gören ilk 5 takım arasında da yer aldı.

Tek gol 2 puan

İlk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla gruba başlayan Galatasaray, sonraki maçlarında büyük zorluk yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, diğer puanını da Belçika ekibinden aldı. Rakibin son dakikalardaki golüyle 1-1 biten mücadelede Galatasaray'ın tek golü ise Adem Büyük'ten geldi.