Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri bu akşamki kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri bu akşam belli oluyor. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Devler Ligi kurası öncesi bu akşam 3 play-off karşılaşması oynanacak. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan son ekiplerin belli olmasıyla torbalar da son şeklini alacak. Play-off maçları öncesi kuraya katılacak takımların torbaları şöyle:
1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)
2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)
3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)
4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)
UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ikinci ayak maçları oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Grup aşamasına kalan son 3 takım da belli oldu. Kızıl Yıldız, 0-0’ın rövanşında deplasmanda Salzburg ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmak hakkı kazandı.
Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Benfica, sahasında 1-1 berabere kaldığı PAOK’u deplasmanda 4-1 gibi rahat bir skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Gecenin bir diğer mücadelesinde ise PSV Eindhoven, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında BATE Borisov’u 3-0 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Spor Arena'dan dakika dakika canlı yayınla gelişmeleri takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayacak ve 11-12 Aralık'ta oynanacak maçların ardından sona erecek.
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