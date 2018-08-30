Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini tanıyalım...
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek olan Galatasaray, diğer gruplara nispeten çok daha şanslı bir kura çekti. Grubunda Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto olan sarı-kırmızılıların rakiplerine göz atalım...
Schalke...
Galatasaray ve Fatih Terim, Schalke takımına yabancı değil. 2012-13 sezonunda Galatasaray son 16 turunda rakibini eleyerek çeyrek finale kalmıştı. Bu sezon yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Almanlar, gençlere yatırım yapıyor. Mainz'den Suat Serdar için 11 milyon Euro kasaında çıkaran Schakle, genç yeteneği Thilo Kehrer'i 35 milyon Euro'ya PSG'ye gönderdi. Toplam 7 oyuncu transfer eden ve toplam 54,5 milyon Euro bonservis bedeli kasasından çıkaran Gelsenkirchen ekibinin en flaş transferi de Bayern Münih'ten aldığı Sebastian Rudy oldu. Schalke'nin en dikkat çeken özelliği ise genç teknik direktörü Domenico Tedesco. Tedesco henüz bir teknik direktör için genç bir yaşta (32)... Schalke ligeki ilk maçında Wolfsburg'a 2-1 yenildi.
Takımın toplam piyasa değeri: 256,4 milyon Euro
En Değerli oyuncusu: Amine Harit (25 milyon Euro)
Rusya'nın son şampiyonlu Lokomotiv Moskova, kadrosunu bu sezon 11 oyuncu ile güçlendirdi. Son olarak Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Fedor Smolov'u 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Ruslar, lige iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 3 hafta rakip kaleye gol bile atamayan Lokomotiv, son 2 maçında 3 puan almayı başardı. Lokomotiv 8 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi az olan Lokomotiv, toplamda 23 Devler Ligi müsabakası oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı müsabaka sayısı ise 41. Takımda Manuel Fernandes, Vedran Corluka, Fedor Smolov ve Grzegorz Krychowiak gibi kaliteli isimler bulunuyor.
Takımın toplam piyasa değeri: 110 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Grzegorz Krychowiak (18 milyon Euro - PSG'den kiralık)
Porto
Son Portekiz şampiyonu Porto ise bilindik gücünü sürdürüyor.Toplamda 25 milyon Euro transfer harcaması yapan Portekizlilerin en maliyetli transferi Newcastle'dan Chancel Mbemba oldu. Porto bu transfer için 8 milyon Euro bonservis ödedi. Kalesinde Iker Casillas gibi bir tecrübe bulunan Porto'da Maxi Pereira, Alex Telles, Yacine Brahimi ve Vincent Aboubakar gibi önemli isimler bulunuyor. Ligdeki üç maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Porto'nun gol ortalaması epey yüksek. Porto bu üç maçta 10 gol kaydetti.
Toplam piyasa değeri: 233,5 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Yacine Brahimi (26 milyon Euro)
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