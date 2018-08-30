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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Görkem ÇOKSEZEN
30.08.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini tanıyalım...

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini tanıyalım...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek olan Galatasaray, diğer gruplara nispeten çok daha şanslı bir kura çekti. Grubunda Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto olan sarı-kırmızılıların rakiplerine göz atalım...

Schalke...

Galatasaray ve Fatih Terim, Schalke takımına yabancı değil. 2012-13 sezonunda Galatasaray son 16 turunda rakibini eleyerek çeyrek finale kalmıştı. Bu sezon yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Almanlar, gençlere yatırım yapıyor. Mainz'den Suat Serdar için 11 milyon Euro kasaında çıkaran Schakle, genç yeteneği Thilo Kehrer'i 35 milyon Euro'ya PSG'ye gönderdi. Toplam 7 oyuncu transfer eden ve toplam 54,5 milyon Euro bonservis bedeli kasasından çıkaran Gelsenkirchen ekibinin en flaş transferi de Bayern Münih'ten aldığı Sebastian Rudy oldu. Schalke'nin en dikkat çeken özelliği ise genç teknik direktörü Domenico Tedesco. Tedesco henüz bir teknik direktör için genç bir yaşta (32)... Schalke ligeki ilk maçında Wolfsburg'a 2-1 yenildi.

Takımın toplam piyasa değeri: 256,4 milyon Euro
En Değerli oyuncusu: Amine Harit (25 milyon Euro)

Lokomotiv Moskova

Rusya'nın son şampiyonlu Lokomotiv Moskova, kadrosunu bu sezon 11 oyuncu ile güçlendirdi. Son olarak Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Fedor Smolov'u 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Ruslar, lige iyi bir başlangıç yapamadı. İlk 3 hafta rakip kaleye gol bile atamayan Lokomotiv, son 2 maçında 3 puan almayı başardı. Lokomotiv 8 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi az olan Lokomotiv, toplamda 23 Devler Ligi müsabakası oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı müsabaka sayısı ise 41. Takımda Manuel Fernandes, Vedran Corluka, Fedor Smolov ve Grzegorz Krychowiak gibi kaliteli isimler bulunuyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli olduBu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonuçlarını Spor Arena olarak anbean aktardık. Galatasaray, Lokomotiv Mosokova, Porto ve Schalke'nin bulunduğu D Grubu'na düştü. Sarı-kırmızılılar diğer gruplara nispeten çok şanslı bir kura çekti.
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Takımın toplam piyasa değeri: 110 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Grzegorz Krychowiak (18 milyon Euro - PSG'den kiralık)

Porto

Son Portekiz şampiyonu Porto ise bilindik gücünü sürdürüyor.Toplamda 25 milyon Euro transfer harcaması yapan Portekizlilerin en maliyetli transferi Newcastle'dan Chancel Mbemba oldu. Porto bu transfer için 8 milyon Euro bonservis ödedi. Kalesinde Iker Casillas gibi bir tecrübe bulunan Porto'da Maxi Pereira, Alex Telles, Yacine Brahimi ve Vincent Aboubakar gibi önemli isimler bulunuyor. Ligdeki üç maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Porto'nun gol ortalaması epey yüksek. Porto bu üç maçta 10 gol kaydetti.

Toplam piyasa değeri: 233,5 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Yacine Brahimi (26 milyon Euro)

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