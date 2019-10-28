Galatasaray'Ä±n kalan maçlarÄ±! Zorlu fikstür...
BeÅŸiktaÅŸ'a Umut Nayir'in golÃ¼yle 1-0 maÄŸlup olan Galatasaray'da Fatih Terim karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± sert aÃ§Ä±klamalar yaparken ocak ayÄ±nda operasyon yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini verdi. Peki sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m bu sÃ¼reÃ§te hangi takÄ±mlarla oynayacak? Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n kalan maÃ§larÄ±...
Galatasaray, Vofadone Parkâ€™taÂBeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 maÄŸlup olurken gÃ¶zler ligde kalan maÃ§lara Ã§evrildi. AynÄ± zamanda Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele eden sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± ligde zor bir fikstÃ¼r bekliyor.
SÃ¼per Ligâ€™de deplasmanda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 10 derbiyi kazanamayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 13. haftada Trabzonspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n kalan maÃ§larÄ±
10. HAFTA
Galatasaray - Ã‡aykur Rizespor
Åžampiyonlar Ligi 4. Hafta
Real Madrid - Galatasaray (6 KasÄ±m)
11. HAFTA
GaziÅŸehir Gaziantep - Galatasaray
12. HAFTA
Galatasaray - Medipol BaÅŸakÅŸehir
Åžampiyonlar Ligi 5. Hafta
Galatasaray - Club Brugge (26 KasÄ±m)
13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
14. HAFTA
Galatasaray - Alanyaspor
Åžampiyonlar Ligi 6. Hafta
PSG - Galatasaray (11 AralÄ±k)
15. HAFTA
Galatasaray - AnkaragÃ¼cÃ¼
16. HAFTA
GÃ¶ztepe - Galatasaray
17. HAFTA
Galatasaray - Antalyaspor
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