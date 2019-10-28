Tümer Metin: Fatih Terim çuvaldızı kendisine batırmalı
Galatasaray'ın Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Tümer Metin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Metin, teknik direktör Fatih Terim'in çuvaldızı kendisine batırması gerektiğini ifade etti.
Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
Metin, "Beşiktaş ihtiyacı olan bir galibiyet aldı. Mücadele ettiler ve olmazsa olmaz bir gündü. Beşiktaş'ta şu var, Burak Yılmaz döndüğünde elbette o oynayacak. Ama çift forvete geçtiğinde veya Burak cezalı olduğunda ilk Güven'e değil, artık Umut'a gideceksin. Çünkü o yaptı, hem de derbide yaptı." ifadelerini kullanıd.
"FATİH TERİM ÇUVALDIZI KENDİSİNE BATIRMALI, KİMSE KUSURA BAKMASIN..."
Fatih Terim hakkında da çarpıcı ifadeler kullanan Metin, "Şunu söylemek lazım; Oyuncudan alamıyorsan çuvaldızı batırmak lazım. Kimse kusura bakmasın Galatasaray kadrosu Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 kadrosuna falan girer. Gelmiş geçmiş diyorum. Bütün tarih. Eğer oyunculardan verim alınamıyorsa burada kendine batırmak gerekiyor." şeklinde konuştu.
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