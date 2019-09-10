Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı
Kasımpaşa maçında ilk kez G.Saray formasını giymeye hazırlanan Falcao'nun Monaco'da ilk 4 haftada oynamasına engel olan sakatlığından eser kalmadı. Kolombiyalı yüzde 100 hazır durumda.
Galatasaray'ın'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bazı veriler şöyle:
Vücut yağ oranı: DENGELi
İç organ yağlanması: DÜŞÜK
Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: YETERLİ
Toplam su miktarı: İDEAL
Vücut kas dengesi: MÜKEMMEL
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