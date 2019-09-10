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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Radamel Falcao: "Galatasaray'ın teklifi haziran ayı başında geldi"
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Futbol
10.09.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Radamel Falcao: "Galatasaray'ın teklifi haziran ayı başında geldi"

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Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kolombiyalı oyuncu, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı. İlk duyduğumdan beri Galatasaray teklifine pozitiftim." diye konuştu.

İşte Falcaonun 10 günde kazandığı para
İşte Falcao'nun 10 günde kazandığı para!

- "Avrupa'da çok iyi işler yapabiliriz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendi adına önemli olduğunu vurgulayan Falcao, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa'da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika'dan teklif geldi. Türkiye'de başka bir takımdan teklif almadım. Galatasaray'ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye'nin en iyi takımı olması ve Avrupa'da söz sahibi olması, Avrupa'daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa'da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray'da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa'da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı."

- "İnanılmaz bir karşılama oldu"

Sarı-kırmızılı taraftarların havalimanında kendisi için yaptığı karşılama töreninden etkilendiğini dile getiren yıldız futbolcu şunları söyledi:
"İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul'la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. İstanbul'la ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Konuştuğum insanlar İstanbul'la ilgili övgüler yağdırdı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum. Adaptasyon süreci bunları bir araya getirince çok daha çabuk gerçekleşecektir."
"Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek, gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek." ifadesini kullanan Falcao, "Taraftarlar transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur. " şeklinde konuştu.

- "Son karar Fatih hocanın, şans verirse oynayabilirim"

Maç oynamaya hazır olduğunu belirten Falcao, "Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco'da da antrenmanlarımı yapıyordum. Burada da yapmaya devam ettim. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim." dedi.

Falcao, taraftarın "üçlü" çektirmesini istemesi halinde seve seve bunu yapacağını sözlerine ekledi.

Radamel Falcao: Galatasarayın teklifi haziran ayı başında geldi

Radamel Falcao: Galatasarayın teklifi haziran ayı başında geldi

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