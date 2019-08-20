Galatasaray'ın genç prensi kiralık gidiyor
Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor ve Ankaragücü'nün istediği Celil Yüksel'i kiralamaya sıcak bakıyor.
Galatasaray’ın genç oyuncularından Celil Yüksel, Anadolu kulüplerinin radarında. Kayserispor ve Sivasspor’un istediği Celil ile Ankaragücü de yakından ilgileniyor. Galatasaray’ın Ozornwafor gibi kiralamaya sıcak baktığı Celil, geçen sezon A takım formasıyla Türkiye Kupası’nda 4 maçta görev yapmıştı.
1998 doğumlu Celil, yaz kampında da Fatih hocanın en çok ilgilendiği gençlerden biriydi.
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