Galatasaray'ın deplasman kabusu
Galatasaray, Kasımpaşa maçında aldığı mağlubiyetle bu sezonki 6. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Aslan, son 7 deplasman maçında da 1 kez güldü.
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 22. haftasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Aslan, deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon yenilgilerinin hepsini de deplasmanda yaşadı.
Galatasaray, ayrıca deplasmandaki son 7 müsabakada sadece 1 kez güldü.Galatasaray’ın son 7 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0
E. Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 1
Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3
D.G. Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
Kasımpaşa: 2- Galatasaray: 1
EN İYİSİ RODRIGUES
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında attığı golle, ligde son 6 maçta hücuma katkı verdi. Rodrigues’in bu sezon ligde ise 4 gol, 6 asisti bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında açılışı başarılı futbolcu Garry Rodrigues yaptı. Müsabakanın 37. dakikasında Donk’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
27 yaşındaki futbolcu bu golle, sarı-kırmızılıların ligdeki son 6 maçta 6 kez hücuma katkı verdi. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de bu sezon 17 maça 11’de başlarken, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle