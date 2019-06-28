Galatasaray'ın Banega transferi konusunda son dakika!
Sevilla, Banega'yı bırakmak için Fernando Reges ve artı bir miktar para istiyor. Galatasaray ve İspanyollar arasındaki transfer pazarlıklarının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
Şampiyon Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi Ever Banega için sarı-kırmızılılar büyük aşama kaydetti.
Sevilla'nın, Galatasaraylı Fernando Reges'i istediği ve transferde Brezilyalı futbolcunun takas olarak kullanılacağı ifade edildi.
İspanyol kulübü, Banega transferi için Fernando ve artı bir miktar para talep etti. Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği dile getiriliyor.
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