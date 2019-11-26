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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Galatasaray'ı eleyen Östersunds'a küme düşme şoku

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Galatasaray'ı eleyen Östersunds'a küme düşme şoku

İsveç'in en üst düzey ligi Allsvenskan'da 2019 sezonunu 16 takım arasında 12. sırada bitiren Östersunds, hem Allsvenskan, hem de ikinci lig Superettan için gerekli lisansları alamadı.

Fotbollskanalen'in haberine göre; Östersunds, üst iki ligde oynama lisansını alamadığı için üçüncü ligde mücadele edecek.

İsveç Futbol Federasyonu Lisans Komitesi tarafından yapılan açıklamada, lisans verilen kulüpler duyurulurken Östersunds bu listede yer almadı. Konuyla ilgili konuşan Östersunds Basın Sözcüsü Niclas Lidström, "Zorlu bir ekonomik koşuldan geçiyorduk. Ancak, gelecek sezonu herhangi bir sorun yaşamadan geçireceğimiz açıktı. Lisans komitesine itiraz edeceğiz. Onlardan mantıklı bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç Futbol Federasyonu Ligler Yöneticisi Lars Helmersson, "Kurallar tüm takımlar için çok açık. Liglerde mücadele etmek istiyorlarsa, gerekli koşulları yerine getirmek ve lisansları almak zorundalar. Bu durumda lisansları alamayan takımlar, alt liglerde mücadele ederler." dedi.

İsveç Futbol Federasyonu Lisans Komitesi Başkanı Richard Johnson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lisans alamamanın sonuçları açık. Alamıyorsanız bir alt kümeye düşersiniz. Kurallar tüm Allsvenskan ve Superettan takımları için açık. 10 Aralık'ta son bir toplantı yapılacak. Burada Östersunds'un cezası onanabilir veya karar bozulabilir. Bozulmazsa hangi ligde mücadele edecekleri de bu toplantıda kararlaştırılacak." açıklamasını yaptı.

Östersunds, 2017/18 sezonu UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu'nda Galatasaray ile karşılaşmış ve 2-0, 1-1'lik skorlarla tur atlamıştı.

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