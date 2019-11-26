Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi sürprizi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında bugün Belçika’nın Club Brugge takımını konuk ediyor.
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1
Karşılaşma öncesi Fatih Terim'in üç büyük sürprizi var...
2
Tecrübeli teknik adam, kalede sakatlığı olmasına karşı oynamasına engel bir durum gözükmeyen Muslera'ya görev verecek.
3
Savunmada Marcao, Donk, Mariano ve Nagatomo dörtlüsü yer alacak.
4
Terim, orta alanda ise Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli ve Ömer'e forma verecek.
5
Falcao ve Andone'nin yokluğunda gol umudu Adem Büyük olacak. Asıl sürprizler ise yedek kulübesinde...
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ERENCAN YARDIMCI
Terim, forvet rotasyonunda 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başaran takıma kazandırılan Erencan Yardımcı'yı kullanacak.
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Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başaran 2002 doğumlu genç yıldız kulübede bu heyecana ortak olacak.
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YENİ OZAN KABAK; IŞIK KAAN ARSLAN
28 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray U16, U17 ve U19 takımlarının formasını giydi. Stoperde forma giyen ve 1.86 boyundaki Işık Kaan Arslan, bu sezon Türkiye U 19 Elit Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplamda 11 kez forma giydi.
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U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor
18 yaşındaki Işık Kaan Arslan, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Işık Kaan Arslan, milli formayı 6 kez terletti.
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BİR BAŞKA STOPER; EMİN BAYRAM
2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu Emin Bayram, futbola Galatasaray altyapısında başladı.
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Sarı kırmızılı takımın U17 kategorisinde formasını giyen 16 yaşındaki Emin Bayram stoper bölgesinde forma giyiyor.
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Galatasaray'da Falcao, Andone, Luyindama, Şener, Babel, ile cezalı Nzonzi kadroda yer almayacak.
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Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Martin Linnes ise Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan isimler.
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"Ben Galatasaraylıyım ve buradayım"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Camiam hiçbir şekilde merak etmesin ki, ben buradayım, yapılması gereken her şeyi de yaparım" dedi.