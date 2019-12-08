Galatasaray'dan sol bek harekatı: Marcelo Sarrachi

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da Fatih Terim'in sık sık işaret ettiği değişim için ilk resmi adımın atıldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başından beri performansıyla eleştirilen Yuto Nagatomo'nun yerine Leipzig'te forma giyen Marcelo Saracchi'yi düşünüyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibine resmi teklifte bulundu.

Leipzig'in bu teklife henüz yanıt vermediği ve Galatasaray'ın beklemeye geçtiği belirtildi.

Uruguaylı futbolcu bu sezon Leipzig'de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.