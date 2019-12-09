Galatasaray haberleri | Senin gibisi gelmedi
Son Alanya maçında yaptığı kurtarışlarla herkesin takdirini kazanan Uruguaylı kaleci, 8 yıldır formasını giydiği sarı kırmızılı kulüp için bir futbolcudan çok daha büyük anlamlar taşıyor.
Türkiye, iki gündür Fernando Muslera'yı konuşuyor. Aytemiz Alanyaspor'un 5 net gol pozisyonunu kurtararak Galatasaray'ın 1-0 galip gelmesinde başrol oynayan Uruguaylı kaleci, herkesin takdirini kazandı. 33 yaşındaki Muslera, 8 yıldır formasını giydiği sarı kırmızılı camia için bir futbolcudan çok daha fazlası...
TARiHTE 1 NUMARA
345 maçla Galatasaray formasını en çok giyen yabancı oyuncu unvanına sahip.
14 KUPA KALDIRDI
Galatasaray'da 5 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
TÜRKiYE'NiN EN İYİSİ
Ligde bu sezon kurtarış yüzdesi en yüksek (81) kaleci. 53 şutun 43’ünü kurtardı.
KIRIK PARMAKLA MAÇ
2017’de kırık parmakla Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktı.
FEDAKÂRLIK YAPTI
Milli takım dönüşleri ortalama 17 saat yolculuk yapmasına rağmen hep maça çıktı.
SAHA İÇİ LİDERİ
Kaptan olarak sorumluluk alıp G. Saray'da saha içi liderlik görevini üstlendi.
BİZDEN BİRİ GİBİ
Yıllardır ailesiyle İstanbul’da yaşıyor. İki çocuğu da burada dünyaya geldi.
TÜRKÇE ÖĞRENDi
Ülkemize gelen çok sayıda yabancı futbolcu ve teknik adamın aksine Türkçe öğrendi.
KiBAR VE CENTiLMEN
Hem saha içinde hem saha dışında sempatik, centilmen ve son derece sıcakkanlı.
AVRUPA'YI REDDETTİ
Avrupa’dan sık sık transfer teklifleri almasına karşın hepsini geri çevirip Galatasaray’da kalmayı tercih etti.
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