Galatasaray haberleri | Senin gibisi gelmedi

Türkiye, iki gündür Fernando Muslera'yı konuşuyor. Aytemiz Alanyaspor'un 5 net gol pozisyonunu kurtararak Galatasaray'ın 1-0 galip gelmesinde başrol oynayan Uruguaylı kaleci, herkesin takdirini kazandı. 33 yaşındaki Muslera, 8 yıldır formasını giydiği sarı kırmızılı camia için bir futbolcudan çok daha fazlası...

TARiHTE 1 NUMARA

345 maçla Galatasaray formasını en çok giyen yabancı oyuncu unvanına sahip.

14 KUPA KALDIRDI

Galatasaray'da 5 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

TÜRKiYE'NiN EN İYİSİ

Ligde bu sezon kurtarış yüzdesi en yüksek (81) kaleci. 53 şutun 43’ünü kurtardı.

KIRIK PARMAKLA MAÇ

2017’de kırık parmakla Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktı.

FEDAKÂRLIK YAPTI

Milli takım dönüşleri ortalama 17 saat yolculuk yapmasına rağmen hep maça çıktı.

SAHA İÇİ LİDERİ

Kaptan olarak sorumluluk alıp G. Saray'da saha içi liderlik görevini üstlendi.

BİZDEN BİRİ GİBİ

Yıllardır ailesiyle İstanbul’da yaşıyor. İki çocuğu da burada dünyaya geldi.

TÜRKÇE ÖĞRENDi

Ülkemize gelen çok sayıda yabancı futbolcu ve teknik adamın aksine Türkçe öğrendi.

KiBAR VE CENTiLMEN

Hem saha içinde hem saha dışında sempatik, centilmen ve son derece sıcakkanlı.

AVRUPA'YI REDDETTİ

Avrupa’dan sık sık transfer teklifleri almasına karşın hepsini geri çevirip Galatasaray’da kalmayı tercih etti.

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