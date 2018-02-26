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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan büyük tepki! Maicon ve Muslera...

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Galatasaray Spor Kulübü'nde, Fernando Muslera ve Maicon açıklamalarda bulundu. Muslera haksız eleştirilere karşı hukuki işlem haklarını kullanacağını ifade etti. Galatasaray ise NTV ve NTV Spor'un akreditasyonlarının sınırlandığını ifade etti.

Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Maicon Roque, son günlerde haklarında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle bir açıklama kaleme aldı. Muslera ve Maicon'un ifadeleri şöyle:

Ben Türkiye’ye gelirken bu ülke insanının değerlerine güvenerek geldim. Beni ve ailemi sahiplendiniz, gurur duydum.

İlk günden bu yana işimle ilgili elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Her zaman, herkese, her şeyi anlatmıyoruz; ama bu yaşamadığımız anlamına gelmiyor.

Bizleri sadece para karşılığı iş yapan insanlar gibi görüyor; duygularınızı düşüncelerinizi anlamadığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette bizler profesyoneliz ve işimizi yapıyoruz ama duygu olmadan, sizlerin desteğini görmeden, aidiyet hissedilmeden ne kadar profesyonel olursanız olun zor bir iş bu.

Ben görevimi bilen, zaman zaman hata yapabilen ve hata yaptığında sizlerden daha çok üzülen biriyim. Performansım nedeniyle sadece bana değil aileme bir şey söylediğinizde ise daha çok kırılıyor, üzülüyorum.

Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor, kızıyorum.

Ben her eleştiriye saygı duyarken ve hoşgörülü olmaya çalışırken bu ve benzeri kişilerin bizlere saygısızlık yapmasına izin vermek istemiyorum.

Kulüp ve ben ayrı ayrı hukuki hakkımızı kullanacağız.

Buradan herkese, tüm kulüplerdeki futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Eleştiri ve yorumları bir kenara bırakacak olursak, itibarınızla şerefinizle ağzından çıkan iki kelimeyle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım.

Saygılarımla, Fernando Muslera

Bir televizyon kanalında hakkımda yapılan çirkin ve itibar zedeleyici yorum karşısında ne hissedeceğimi şaşırdım. Umarım bu son olur. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Kariyerim boyunca eleştiri aldım. Ancak kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok.

Ben ve kulübümüz bu kişilerle hukuki olarak mücadele edeceğiz. Unutmayın ki, bizler de insanız. Ailelerimiz ve sevdiklerimiz var. Bu ve benzeri hareketler sadece bizi değil sorumlu olduğumuz bu insanları da derinden etkiliyor. Rica ediyorum kendinizi bizim yerimize koyun ve yorumlarınızı yapmadan önce iki kez düşünün.

Saygılarımla,
Maicon Roque

NTV SPOR'A TEPKİ

Galatasaray NTV ve NTV Spor'a akreditasyon vermeyeceğini açıkladı. İşte o bildiri:

NTV Spor televizyon kanalında 24 Şubat 2018 Cumartesi günü yayınlanan Kırmızı Çizgi programında futbol takımı oyuncularımızın onur ve şereflerine yönelik iddialarda bulunulmuştur.

Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray’a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur.

Konuyla ilgili kişilere dair Kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır.

Kulübümüze ve Kulübümüzü temsil eden bireylere yönelik bu ve benzeri saldırılara tepkimiz bundan sonra da sürecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

 

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