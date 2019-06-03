Galatasaray'dan Banega hamlesi! Monchi'ye durumu soruldu...
Galatasaray'da sürpriz transfer harekatı başladı! Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'yı gündemine aldı.
Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Üst üste üçüncü şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde de başarı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’nın orta saha oyuncusu Ever Banega’yı gündemine aldı.
Championship takımı Stoke City’den kiralanan Ndiaye’nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta sahasını takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray, Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlere başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Banega için Sevilla Futbol Direktörü Monchi'ye oyuncunun transfer uygunluğu da soruldu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Ever Banega bir dönem Serie A'da Inter forması da giymişti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle