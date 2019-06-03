Galatasaray'da Muğdat Çelik ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da yerli futbolcu sayısının az olması nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Muğdat Çelik hakkında karar verildi.
Bir sezon önce bedelsiz olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam edilmeyecek.
Sarı kırmızılı kulüpte kariyeri bir sezon süren Muğdat, 10 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol attı, 1 asist yaptı.
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