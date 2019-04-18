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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.04.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 2 açıklama birden!

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Galatasaray'dan 2 açıklama birden!

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Video Yardımcı Hakem (VAR) konusundaki açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.


Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında." başlığıyla, isim verilmeden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İkinci başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir futbol kulübü başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın, bu açıklamaları üzerine alan bu zat, federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbol ailesini, yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz."
Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'nin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "VAR kayıtları IFAB kuralları gereğince paylaşılamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Kulübü, VAR kayıtlarının yayınlanmasına dair de bir açıklama yaptı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verilmektedir.

Ekte, IFAB’ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen VAR kayıtlarıyla ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz.

Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu da VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir.

IFAB resmi yanıtı (Orijinal metin ektedir):

“Başkan

Mustafa Cengiz

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

19 Şubat 2019, Zürih

Sayın Mustafa Cengiz

23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir.

Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu

Lukas Brud”

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü

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