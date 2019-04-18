Galatasaray'dan 2 açıklama birden!
Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Video Yardımcı Hakem (VAR) konusundaki açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında." başlığıyla, isim verilmeden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"İkinci başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir futbol kulübü başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın, bu açıklamaları üzerine alan bu zat, federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbol ailesini, yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz."
Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'nin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "VAR kayıtları IFAB kuralları gereğince paylaşılamaz." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Kulübü, VAR kayıtlarının yayınlanmasına dair de bir açıklama yaptı.
Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verilmektedir.
Ekte, IFAB’ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen VAR kayıtlarıyla ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz.
Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu’nu da VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir.
IFAB resmi yanıtı (Orijinal metin ektedir):
“Başkan
Mustafa Cengiz
Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
19 Şubat 2019, Zürih
Sayın Mustafa Cengiz
23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir.
Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu
Lukas Brud”
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü
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