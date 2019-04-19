Deniz Türüç ilk kez konuştu! Galatasaray...
Her transfer döneminde adı en çok konuşulan isimler arasında yer alan, son olarak Galatasaray’ın listesinde olduğu ifade edilen Deniz Türüç’ten önemli açıklamalar...
26 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak, bu tür söylentilerin çok normal olduğunu belirterek, "Takım olarak iyi şeyler yaptığınızda, bireysel olarak öne çıktığınızda adınızın transfer söylentileriyle anılması gayet doğal. Bunu çok normal karşılıyorum. Ancak şu anda *tek düşüncem Kayserispor’un sezon sonuna kadar başarılı olması. Bana gelen bir teklif yok. Zaten bununla menajerim ve kulübüm ilgilenir. Ama bir şeyler olduğunu biliyorum ve güzel şeyler olacağına inanıyorum” dedi.
Ligde hafta sonu Galatasaray’la zorlu bir maça çıkacaklarını hatırtalan Deni Türüç, “Biz her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray karşısında da kazanmak için sahada olacağız. Çok iyi bir takıma sahibiz. Hikmet hocamızın bize kattıklarıyla beraber iyi bir çıkış yakaladık ve tehlikeli bölgeden uzaklaştık. Kalan maçlarımızda da alabildiğimiz kadar puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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