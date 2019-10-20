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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise...

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Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana kısmında sahada gruplar halinde ayak tenisi oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin ise hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla fizyoterapistler eşliğinde özel program uyguladığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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