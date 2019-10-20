Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’a gelince ekonomik dengeleri alt üst etti. ‘Ağrılarım var’ deyip 18 gün idmana çıkmadı...
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Fatih Terim “Müsait olursa oynatırım” diye sitem etti. Falcao sonunda düz koşulara başladı.
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Aslan'da Falcao krizi... Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi olay olmuştu... Ancak sonrasında istenilen performanstan uzak olan Falcao'nun takım içi dengeleri bozduğu iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor.
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GOL PATLAMASI BEKLENİYORDU
G.Saray taraftarının gol rekoru kırmasını beklediği Falcao, aşil tendonu eve kasığındaki ağrıları bahane ederek 18 gündür idmana çıkmıyordu. Kolombiyalı dün antrenmanlara başladı.
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DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYOR
Fatih Terim, "Falcao müsait olursa oynatmak isterim" demişti. Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Falcao'nun eleştirelere sahada vereceği cevap merak ediliyor.
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TERİM 3 YILDIZI SİLMİŞTİ
Falcao ile Terim arasındaki kriz G.Saray'da geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Terim, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sürekli sakatlandığı için göndermişti.
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RYAN BABEL ÖZÜR DİLEDİ
Babel, Sivas maçındaki golünden sonra yaptığı haraketle taraftarların tepkisini çekmişti. Hollandalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlardan özür diledi.
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NAGATOMO GERİ DÖNÜYOR!
Aslan'ın Japon yıldızı Nagatomo, Sivasspor maçında dinlendirilmişti... Tecrübeli oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında formasını Emre Taşdemir'den alacağı öğrenildi.
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FORMAYI VERMEYECEK
Falcao yetişse bile R.Madrid'e karşı oynayacakG.Saray'ın Rumen golcüsü Andone, Sivas maçında attığı iki golle yıldızlaştı. Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncu, Falcao sakatlıktan dönse bile Real Madrid maçında ilk 11'de olacak. Falcao yedek kulübesinde oturacak ya da Aslan çift forvet oynayacak.
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CİMBOM'A SÜRPRİZ KONUK!
G.Saray, salı günü karşılaşacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in antrenmanda Michael Seri'nin çocuklarıyla top oynaması dikkat çekti. Cimbom'da Radamel Falcao takımdan ayrı çalışırken Lemina ise takımla birlikte çalışmalara katıldı..