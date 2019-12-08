Galatasaray'da Radamel Falcao konuştu: 'Çok şükür...'

Uzun zaman sonra ilk kez Alanyaspor maçında formasına kavuşan ve karşılaşmanın son bölümünde oynayan Radamel Falcao, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlığını atlattığı için mutlu olduğunu belirten Falcao, şöyle konuştu;

''Çok şükür sahalara geri döndüm, bunun için Tanrı'ya minnettarım. Galibiyet ve takımımın gayretinden dolayı çok mutluyum.''

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