MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Radamel Falcao konuştu: 'Çok şükür...'
GeriFutbol Galatasaray'da Radamel Falcao konuştu: 'Çok şükür...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.12.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao konuştu: 'Çok şükür...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Uzun zaman sonra ilk kez Alanyaspor maçında formasına kavuşan ve karşılaşmanın son bölümünde oynayan Radamel Falcao, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlığını atlattığı için mutlu olduğunu belirten Falcao, şöyle konuştu;

''Çok şükür sahalara geri döndüm, bunun için Tanrı'ya minnettarım. Galibiyet ve takımımın gayretinden dolayı çok mutluyum.''

16
Bu ruhsuz kadro ile Fatih Terim...
'Bu ruhsuz kadro ile Fatih Terim...'

Galatasarayda Radamel Falcao konuştu: Çok şükür...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle