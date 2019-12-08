Galatasaray'da Radamel Falcao konuştu: 'Çok şükür...'
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, Alanyaspor maçının ardından konuştu.
Uzun zaman sonra ilk kez Alanyaspor maçında formasına kavuşan ve karşılaşmanın son bölümünde oynayan Radamel Falcao, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Sakatlığını atlattığı için mutlu olduğunu belirten Falcao, şöyle konuştu;
''Çok şükür sahalara geri döndüm, bunun için Tanrı'ya minnettarım. Galibiyet ve takımımın gayretinden dolayı çok mutluyum.''
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle