'Bu ruhsuz kadro ile Fatih Terim...'

İki takımın da eksikleri var. Ligin bol skor üreten, portföyünde tecrübeli ve tehlikeli isimler barındıran Alanyaspor’unüstüne baskı kurmaya çalışarak başladı oyuna Galatasaray. 5’inci dakikada incesinden bir ofsayta takıldı, daha sonra Belhanda’nın kullandığı penaltıyla öne geçti, baskısını sürdürdü, Alanyaspor kalecisi Marafona’nın müthiş kurtarışlarına takılan Seri ve Belhanda imzalı iki net pozisyon buldu ancak zayıf yönlerini gösterdiği ve gardını düşürdüğü anlar da yaşadı öndeyken. Geriye hızlı koşamayan Galatasaray’ı Bammou ile, Efecan ile, Junior Fernandes ile, Fabrice Nskala ile zorladıkça zorladı Alanya ekibi.