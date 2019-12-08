'Bu ruhsuz kadro ile Fatih Terim...'

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçı Hürriyet yazarları Kanat Atkaya ve İlker Yasin böyle değerlendirdi.
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Yazarlar, Galatasaray'ın galibiyetinin baş mimarı olarak Fernando Muslera'yı gösterirken Fatih Terim'in bu kadro ile işinin zor olduğu görüşünü paylaştılar.
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Kanat Atkaya: Muslera'ya dua et
Sezon başından itibaren ‘kötüden daha kötüye’ gitme eğilimi gösterdi Galatasaray. Form tutamadı, kadrosundan verim sağlayamadı, ruh yakalayamadı, taraftarını ne oyun ne de puan olarak tatmin etti, hüsran üstüne hüsran ve bir de meşhur “Kapağı devreye atsak” hissi oluşturdu.
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Rakipleri toparlanma işaretlerini çakıp dururken, önde koşanlara tutunmak giderek güç hale gelirken Alanya ekibi maçı dev bir fırsat kuponu olarak belirdi fikstürde. Devreye az hasarla ulaşmak için, hâlâ ‘yaşadığını’ göstermek için kazanmak gerekiyordu. Rakip, futbol dünyasında yıldızı parlayan Erol Bulut’un iyi, cesur ve tehditkâr takımı.
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İki takımın da eksikleri var. Ligin bol skor üreten, portföyünde tecrübeli ve tehlikeli isimler barındıran Alanyaspor’unüstüne baskı kurmaya çalışarak başladı oyuna Galatasaray. 5’inci dakikada incesinden bir ofsayta takıldı, daha sonra Belhanda’nın kullandığı penaltıyla öne geçti, baskısını sürdürdü, Alanyaspor kalecisi Marafona’nın müthiş kurtarışlarına takılan Seri ve Belhanda imzalı iki net pozisyon buldu ancak zayıf yönlerini gösterdiği ve gardını düşürdüğü anlar da yaşadı öndeyken. Geriye hızlı koşamayan Galatasaray’ı Bammou ile, Efecan ile, Junior Fernandes ile, Fabrice Nskala ile zorladıkça zorladı Alanya ekibi.
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İşte bu süreçte de Muslera çıktı sahneye. Özellikle Caulker ile girdiği iki düellodan da galip çıktığı kısa bir süreç var ki; bunalan ve yıkıldı yıkılacak bir görüntü sunan Galatasaray’ı mucizevi kurtarışlarla ayakta tutuşunun özetidir. Bammou’nun şutunu çıkardığı 80’inci dakikayı da unutmamak gerekir.
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Galatasaray’daki efsanevi maçlarından birine daha imza atmış oldu. 74’te Ömer’i Jimmy Durmaz’la değiştirerek, hemen ardından da Adem Büyük’ün yerine ‘sürpriz’ kontenjanından kadroya giren Falcao’yu alarak takımını oyunun hücum tarafında da tutma niyetini gösterdi Fatih Terim.
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Bu hamlenin hücum hattında beklenen etkiyi yaratmadığı, kalan sürenin klasik Galatasaray gerilim filmi tadında geçtiği maç çok kıymetli üç puanla neticelendi. Bu kez elinden düşürmediği, kaybetmediği 3 puan geldi ancak oyun da, takım da, vaziyet de ortada. Yat kalk Muslera’ya dua et denir bu durumda, başka ne diyeceksin?
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İLKER YASİN: Oyun Alanya'ya maç ve 3 puan Muslera'ya
İlker Yasin'in yorumları ise şu şekilde;
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Dün Alanya’yı durduran daha doğru G.Saray’ı tek başına galibiyete taşıyan Muslera’ydı. Hafta arası kupada yenilgiyle biten şok Tuzla maçına ilk 11’de başlayan Nagatomo, Seri ve ikinci yarı oyuna giren Donk, Belhanda, Adem vardı dün sahada. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden, kupada Tuzla’ya yenilen, Luyindama, Feghouli, Babel, Andone gibi sakat oyuncularıyla sıkıntılı günler geçiren G.Saray, bugünleri ancak Terim’in tecrübesi, oyuncularını hep kazanmaya motive etmesi ve özgüvenlerini yükseltmesi ile aşabilir. Ne var ki bunların çoğunu futbolcularına aşılayamadı bilge hoca.
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Ligin en az gol yiyen ama en az gol atan 5 takımından biri olan G.Saray 3-5-2 sisteminde dünkü maça rakip kaleye gidebilmek için önce iki beki sonuna kadar kullanarak başladı. Donk, N’Zonzi ve Marcao’nun önünde sağda Mariano, solda Nagatomo birer açık oynadılar. Ve özellikle ilk yarı G.Saray’ın ceza sahası aksiyonlarının hepsi iki bekinin getirdiği toplar ve yaptığı ortalarla gerçekleşti.
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Dün akşam karşılaşmanın 20. dakikasında Mariano ile başlayan ve ceza sahasına gönderilen topta N’Sakala’nın kolu ile müdahalesi doğru bir penaltı kararını getirdi. Belhanda da bu penaltıyı gole çevirdi. Terim’in Trabzonspor ikinci yarısında tüm riskleri alarak stoperi, bekleri rakip kaleye gönderdiği maçta G.Saray 1-0 yenikti. Dün ikinci yarıda yorulan G.Saraylı futbolcularla bu sistem yürümedi. Ve Alanya 60’tan sonra G.Saray’ı sürklase etti. G.Saray kalesine 21 şut atabilmek ve deplasmanda 13 korner kullanabilmek G.Saray’ın ikinci yarıdaki ezik halini herhalde anlatılır düşüncesindeyim.
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Ligin en az gol yiyen kalecisi Fernando Muslara, Şampiyonlar Ligi’ni Galatasaray’ı hezimetten koruyan isim, dün 64 ve 81. dakikalar arasında Anastasios Bakasetas’ın, Steven Caulker’in ve Yacine Bammou’nun dört yüzde 100’lük gol pozisyonunda kalesini kapatarak dün gecenin adamı ve G.Saray’ın kahramanı oldu.
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Fatih Terim, bu oyun anlayışı ve bu ruhsuz kadro ile bu ocağa değil önümüzdeki 2021 ocağına da yanaştıramaz
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"Muslera'yı maçın adamı seçerim"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından Fernando Muslera için, "Takımını kurtaran kaptan. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Ben de onu maçın adamı seçerim" dedi.