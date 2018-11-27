Galatasaray'da Moskova ayarı! Vitaminli plân...
G.SARAY, Şampiyonlar Ligi’nde yarın Lokomotiv Moskova ile kritik bir maça çıkacak. Aslan’ı rakip kadar soğuk hava koşulları da düşündürüyor. Maç gecesi Moskova’da havanın -8 derece olması bekleniyor. Teknik heyet bunu gözeterek, futbolcuların beslenme programlarını değiştirtti. Soğuk havada metabolizmanın çalışma kapasitesi düşüyor. Bu nedenle futbolcuların beslenme şekilleri değiştirildi ve menüye kolay sindirilebilir yiyecekler konuldu.
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KAN DEĞERLERİ ÖLÇÜLÜYOR
ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki kritik mücadelenin oynanacağı yarın itibarıyla İstanbul ile Moskova arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceyi bulacak. Galatasaraylı futbolcuların soğuk havadan en az seviyede etkilemesi için, iki gündür kan değerleri de ölçülmeye başlanarak, kayıtlar alınıyor. Sağlık ekibiyle beslenme uzmanları, alınan veriler ışığında, sarı kırmızılı futbolcuların soğuğa karşı adapte olmaları amacıyla her zaman alınan vitamin dozlarıyla içeceklerin oranlarında artışa gitmeyi uygun buldular.
GARANTİLEMEK İSTİYOR
GALATASARAY, Rusya seyahati için özel ekipman da hazırladı. Futbolculara özel kramponlar hazırlanırken özel eldiven ve termal içlikler de dağıtılacak. Gruptan çıkma şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul’da 3-0 yendiği rakibinden en az 1 puan alarak, Avrupa Ligi’ni garantilemek istiyor. 10 puanla Porto’nun lider olduğu grupta G.Saray’ın 4 puanı bulunurken Lokomotiv hiç puan alamadı. G.Saray, bugün Moskova’ya uçacak. Terim de saat 18.30’daki idman öncesi medyanın önüne çıkacak...
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