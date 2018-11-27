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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Moskova ayarı! Vitaminli plân...

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Galatasaray'da Moskova ayarı! Vitaminli plân...

G.SARAY, Şampiyonlar Ligi’nde yarın Lokomotiv Moskova ile kritik bir maça çıkacak. Aslan’ı rakip kadar soğuk hava koşulları da düşündürüyor. Maç gecesi Moskova’da havanın -8 derece olması bekleniyor. Teknik heyet bunu gözeterek, futbolcuların beslenme programlarını değiştirtti. Soğuk havada metabolizmanın çalışma kapasitesi düşüyor.  Bu nedenle futbolcuların beslenme şekilleri değiştirildi ve menüye kolay sindirilebilir yiyecekler konuldu.

İklime uygun şekilde besleniyorlar... Zafer menüsü!.. Florya’da -8 derece alarmı verildi.

KAN DEĞERLERİ ÖLÇÜLÜYOR
ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki kritik mücadelenin oynanacağı yarın itibarıyla İstanbul ile Moskova arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceyi bulacak. Galatasaraylı futbolcuların soğuk havadan en az seviyede etkilemesi için, iki gündür kan değerleri de ölçülmeye başlanarak, kayıtlar alınıyor.  Sağlık ekibiyle beslenme uzmanları, alınan veriler ışığında, sarı kırmızılı futbolcuların soğuğa karşı adapte olmaları amacıyla her zaman alınan vitamin dozlarıyla içeceklerin oranlarında artışa gitmeyi uygun buldular.

GARANTİLEMEK İSTİYOR
GALATASARAY, Rusya seyahati için özel ekipman da hazırladı. Futbolculara özel kramponlar hazırlanırken özel eldiven ve termal içlikler de dağıtılacak. Gruptan çıkma şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul’da 3-0 yendiği rakibinden en az 1 puan alarak, Avrupa Ligi’ni garantilemek istiyor. 10 puanla Porto’nun lider olduğu grupta G.Saray’ın 4 puanı bulunurken Lokomotiv hiç puan alamadı. G.Saray, bugün Moskova’ya uçacak. Terim de saat 18.30’daki idman öncesi medyanın önüne çıkacak...

Haftanın derbisinde kazanan Tottenham oldu!

Tottenham 3-1 Chelsea (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 13. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi. Tottenham, Wembley Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 8. dakikada Dele Alli ve 16. dakikada Harry Kane'in golleriyle 2-0 önde kapadı. Karşılaşmanın 54. dakikasında Heung-Min Son'ın golüyle farkı üçe çıkaran ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin tek golünü 85. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Puanını 30'a çıkaran Tottenham üçüncü sıraya yükselirken, 28 puanlı Chelsea dördüncü sıraya geriledi.
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