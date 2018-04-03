Galatasaray’da iki kilit ismi ceza sınırında!
9 Nizan Pazartesi günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’da ilk 11’in iki kilit ismi ceza sınırında. Feghouli ve Serdar Aziz bu mücadelede kart görmeleri durumunda, şampiyonluk maçı olarak gösterilen Başakşehir sınavında oynayamayacak.
Teknik heyetin hafta boyunca bu ikiliyi dikkatli olmaları konusunda uyaracak. Her ihtimale karşı Serdar ve Feghouli’nin alternatifleri Denayer ile Sinan Gümüş de hazır tutulacak. (Fanatik)
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