Galatasaray'da flaş gelişme! Florya satıldı...

Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arazisinin de bulunduğu arsa için imzalar atıldı. Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya Arazisi İhalesi’nin imza töreninde konuşan, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, atılan imzaların Türkiye ekonomisine ve emlak sektörüne güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. 2018’in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5,1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Önceki gün attığımız imzayla da Türk Hava Yolları ile bir araya gelerek Dursunköy’de yaklaşık 10.000 bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah THY ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize katkılar vereceğiz” dedi.

İSTANBUL'A YAKIŞIR PROJE

Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş de Florya Arazisi’nde İstanbul’a yakışır bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Keleş, “Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesine uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Projemizin içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesisimiz de yer alacak. Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesinin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır. Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ise “Florya” adının Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge olduğuna işaret ederek, “Florya denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle Öz Er-Ka İnşaat’ın geliştireceği proje bölgeye katkılar verecektir.” yorumunu yaptı. (Türkiye)

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