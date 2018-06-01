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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.06.2018 - 08:27, Son Güncelleme:

Galatasaray'da flaş gelişme! Florya satıldı...

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Galatasaray'da flaş gelişme! Florya satıldı...

İhaleyi 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanan Öz Er-Ka İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş Florya arazisinde İstanbul’a yakışır bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arazisinin de bulunduğu arsa için imzalar atıldı. Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya Arazisi İhalesi’nin imza töreninde konuşan, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, atılan imzaların Türkiye ekonomisine ve emlak sektörüne güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. 2018’in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5,1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Önceki gün attığımız imzayla da Türk Hava Yolları ile bir araya gelerek Dursunköy’de yaklaşık 10.000 bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah THY ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize katkılar vereceğiz” dedi.

İSTANBUL'A YAKIŞIR PROJE
Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş de Florya Arazisi’nde İstanbul’a yakışır bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Keleş, “Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesine uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Projemizin içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesisimiz de yer alacak. Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesinin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır. Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ise “Florya” adının Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge olduğuna işaret ederek, “Florya denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle Öz Er-Ka İnşaat’ın geliştireceği proje bölgeye katkılar verecektir.” yorumunu yaptı. (Türkiye)

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Galatasarayda flaş gelişme Florya satıldı...

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