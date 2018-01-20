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Galatasaray'da Cengiz harekatı

Galatasaray ara transfer döneminde sessiz kalırken teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği yıldız isim için çıkarma yapılacak.

Hürriyet Haber
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Ara transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray'da yeniden Cengiz Ünder sesleri yükseliyor...  Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği genç yıldız için daha önce Roma'ya sözlü olarak teklifini yapmış fakat olumsuz yanıt almıştı. Birkez daha Cengiz için düğmeye basan yöneticiler önümüzdeki hafta başında Çizme'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

KİLİT İSİM MONCHI
Roma'nın futbol direktörü Monchi ile bir araya gelecek olan yöneticiler, yıldız futbolcunun kiralanması için resmi teklifte bulunacak. Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Cengiz'le telefonda görüştüğü ve Galatasaray'a gelmesi için büyük oranda ikna ettiği belirtiliyor. Eğer transferde Roma'nın da inadı kırılırsa imza atılacak. Fakat İtalyan kulübünün kesinlikle satın alma opsiyonunu vermeyeceği gelen bilgiler arasında.

PAZARTESİ HAREKAT BAŞLIYOR
Şu ana kadar birçok isimle masaya oturan fakat bugün yapılacak seçimden dolayı resmi girişimlerde bulunamayan Galatasaray'ı haraketli günler bekliyor... Sarı-Kırmızılılar'da başkan kim olursa olsun pazartesi gününden itibaren transfer harekatına başlanacak. Fatih Terim sol bek, sol açık ve yedek forvet transfer edilmesi için daha önceden raporunu sunmuştu. (Takvim)

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